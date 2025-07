Retroscena Krstovic: il dettaglio sulla maglia della Roma, chi gliel'ha regalata

ROMA - Detto che la Roma sta spingendo forte su Matt O’Riley per il centrocampo e ha aperto i dialoghi con il Brighton per portarlo alla corte di Gasperini, il mercato giallorosso in questo momento si sta incentrando soprattutto sull’attacco oltre ovviamente all’affare Wesley-Zortea. Partiamo prima dalle cessioni, sempre necessarie per avviare trattative in entrata. Ieri ha salutato ufficialmente Tammy Abraham che è passato al Besiktas per 17 milioni di euro: prestito a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni. A questa cifra si aggiungono altri 2 milioni di bonus garantiti. Il centravanti ha ringraziato i giallorossi con una storia sul proprio profilo Instagram: «Grazie di tutto, Roma. I primi vincitori della Conference League, questo sarà sempre speciale». Per la serie “romanisti in Turchia”, è molto vicino il passaggio di Eldor Shomurodov all’Istanbul Basaksehir: per il trasferimento il club turco verserà 3 milioni di euro di prestito, più altri 3 milioni di obbligo a determinate condizioni, più un milione di bonus. Ci sarà anche una percentuale sulla futura rivendita a favore della Roma. Insomma, una cessione che oltre ad abbassare ulteriormente il tetto ingaggi aiuterà il club anche per il discorso plusvalenze per il prossimo bilancio.

Krstovic spinge

Tornando invece al mercato in entrata, ieri un segnale è arrivato da Nikola Krstovic. Come? Postando foto di allenamento estivo sui social, in una di queste indossando la maglia della Roma. Quella che gli ha regalato Mile Svilar, un segnale in ogni caso di come le indiscrezioni degli ultimi giorni abbiano interessato e non poco il giocatore che vuole lasciare Lecce e giocare in Europa. Krstovic e Gasperini si sono parlati tempo fa e i due si sono promessi di lavorare insieme prima o poi: entrambi probabilmente non pensavano alla Roma, entrambi adesso sarebbero ben felici di ritrovarsi a Trigoria. Il centravanti ha bloccato la trattativa con il Leeds, vuole giocare in Europa e la Roma gli garantisce l’opportunità: il Lecce di Di Francesco chiede 25 milioni di euro, Massara potrebbe scendere col prezzo inserendo una contropartita tecnica.

Mikautadze, come procede con il Lione

La priorità del direttore sportivo però è sempre cercare un accordo con il Lione per Mikautadze, il suo attaccante preferito. Il georgiano (e a proposito, tra lui e Wesley la Roma occuperebbe tutti e due gli slot per i giocatori extracomunitari) può infatti giocare sia come punta sia come trequartista esterno, un altro ruolo scoperto dopo l’addio di Saelemaekers. A proposito della sinistra, un nome che potrebbe intrigare è quello di Elmas, l’esterno del Lipsia finito in prestito al Torino nella seconda metà di stagione.

Gli altri

Tornando al centrocampo, oltre a O’Riley e all’ipotesi Ismael Koné (anche lui però exracomunitario), dalla Turchia rilanciano dell’interesse della Roma per Orkun Kökçü del Benfica, già seguito dalla società capitolina ai tempi del Feyenoord. In Francia invece parlano di Frendrup del Genoa nel mirino di diverse squadre tra cui la Roma. Insomma, in mezza Europa si parla dei giallorossi, a Massara il compito di trovare i rinforzi migliori per Gasperini. Chiosa sulla porta: scambio in corso tra Gollini e Sportiello del Milan.