Roma, intesa Krstovic-Gasperini: ora si tratta. Possibile asta per Mikautadze

Nikola Krstovic sogna di indossare quella rossa, sempre con il numero 9 che ha al Lecce e che dopo la partenza ufficiale di Abraham è disponibile anche al Fulvio Bernardini. Di fatto il montenegrino come ha saputo dell’interessamento della Roma ha congelato la trattativa con il Leeds: “grazie, aspettiamo un attimo perché vorrei giocare un torneo europeo”, il succo del discorso fatto agli inglesi (che ora hanno virato su Dominic Calvert-Lewin dell’Everton) per non dover ammettere di aspettare i giallorossi. Di fatto Krstovic vorrebbe restare in Serie A dove ha realizzato 18 gol negli ultimi due campionati , vorrebbe misurarsi in un top club per mostrare quelle qualità che hanno trascinato il Lecce verso la seconda salvezza consecutiva. E allora la Roma sarebbe il club giusto perché potrebbe crescere tanto con giocatori di esperienza, in una piazza calda come è il suo carattere, e con un allenatore che lo stima e che già la scorsa stagione glielo ha fatto ben presente.

Krstovic-Gasperini, la sintonia

Qualcuno parla anche di un patto tra i due, di un Gasp che gli avrebbe assicurato di portarlo nella sua squadra. Al tempo era l’Atalanta, chissà che non possa essere mantenuta alla Roma. Il tecnico lo vorrebbe nel suo gruppo, ha il carattere e la qualità giusta per incidere ed essere un elemento importante della rosa. Perché di fatto alla Roma la scorsa stagione sono mancati i gol, quelli che Krstovic insieme a Dybala e Dovbyk potrebbero garantirgli tra campionato ed Europa League.

Krstovic, i costi dell'operazione

Tutto bello, ma adesso la Roma dovrà trovare un accordo con il Lecce che non farà certo sconti per il suo attaccante. Corvino chiede 25 milioni di euro, cifra che Massara potrebbe raggiungere con un’operazione in prestito oneroso con riscatto, inserendo una parte fissa e una variabile, più la classica e sempre più di moda percentuale sulla rivendita. Inoltre al diesse non mancanoo i giovani da poter inserire nell’affare e che interessano ai salentini: Cherubini, ad esempio, può essere un nome caldo e che può abbassare di qualche milione il prezzo finale del cartellino.

Roma, la trattativa per Mikautadze

Detto che alla Roma è stato proposto anche il ventenne Evan Ferguson del Brighton (25 milioni, la Roma valuta), l’altro attaccante che piace tanto a Massara è Mikautadze. Il georgiano del Lione - che secondo l’Equipe ha bisogno di 200 milioni entro il 10 luglio per non retrocedere - piace a tante squadre e l’asta potrebbe spaventare la Roma. Di certo sarebbe un acquisto interessante per Gasperini che punterebbe su di lui sia come centravanti sia come seconda punta alle spalle di Dovbyk.

Le altre operazioni

Passando agli altri ruoli, per il centrocampo Massara continua a trattare Matt O’Riley con il Brighton cercando la formula migliore ma soprattutto aspettando l’uscita di Leandro Paredes: il Boca non ha esercitato la clausola e vuole abbassare il prezzo di 3,5 milioni per il cartellino. La Roma non ha intenzione di cedere ai giochi del club argentino e ha regolarmente convocato il giocatore per il raduno del 13 luglio proprio per rendere l’idea chiara al presidente Riquelme. Kokcu del Benfica piace ma non costa poco (28 milioni), Tessmann del Lione potrebbe essere un’occasione di fine mercato. A proposito di OL, Tagliafico si è svincolato e la Roma sta seguendo la sua situazione: la priorità però resta Lucumi che il Bologna vorrebbe trattenere per almeno un altro anno.