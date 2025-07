Roma, perché Svilar 2030 è un grande colpo

Proprio nei giorni in cui il pressing del Galatasaray si era fatto più insistente, il miglior portiere dell'ultimo campionato ha deciso di legarsi per 5 anni al club dei Friedkin: decisivo il ruolo di Ranieri. Una splendida notizia per Gasperini e per i tifosi giallorossi