Roma, il sogno in attacco è Hojlund: l'intreccio di mercato con Dovbyk

Un’unica decisione a volte può restituire ciò che la sfortuna ha portato via in passato. E allora chissà che la prossima scelta di Evan Ferguson non possa riconsegnargli ciò che quel maledetto infortunio gli ha tolto. Del resto solo due stagioni fa il ragazzo di Bettystown, cittadina sulla costa del Mar d’Irlanda della contea di Meath, a soli diciannove anni aveva una valutazione di cento milioni di euro mentre adesso, un crociato dopo, i club al massimo puntano su di lui con un prestito oneroso. Il destino è crudele e ha vie che non possono essere cambiate. Certo, poi bisogna anche essere bravi e fortunati a saperlo reindirizzare sulla strada giusta, per questo motivo la scelta di Ferguson sulla sua prossima squadra sarà probabilmente la più importante della sua carriera. Fallita l’occasione in prestito al West Ham, adesso la Roma è pronta a scommettere su di lui come vice Dovbyk, consapevole che se quel ragazzo riuscisse a ritornare a essere il vero “Fergie”, quello degli undici gol segnati tre stagioni fa con il Brighton a soli diciottanni, sarebbe un investimento clamoroso per il futuro del club.

Roma, l'operazione in attacco

Massara ha deciso di virare con forza su di lui e di mettere in standby Krstovic per una questione prettamente economica. Perché se gli affari da oltre 50 milioni complessivi per il centrocampo e la corsia destra dovessero andare in porto, inevitabilmente il diesse dovrà cercare soluzioni low-cost in ruoli già principalmente coperti. Come quello del centravanti, sempre che la Roma non decida di cedere Dovbyk. La Roma e il Brighton hanno già trovato un accordo sulla formula dell’operazione: prestito con diritto di riscatto (e possibile controriscatto), più il pagamento dello stipendio del ragazzo da 1,8 milioni. Un buon affare per una riserva.

Il sogno Holjund

Ma se Dovbyk invece non rientrasse nuovo progetto? Prima di tutto bisognerebbe trovare un estimatore del centravantui ucraino pagato quasi 40 milioni la scorsa estate. Quanto al suo sostituto, Gasp non avrebbe dubbi: il sogno è Rasmus Winther Højlund, 22 anni, in uscita dal Manchester United. Il danese vuole giocare di più, Amorim lo lascerebbe andare ma servirebbero 45-50 milioni, quei soldi che la Roma avrebbe con l’addio di Artem più una parte del tesoretto raccolto con le cessioni.

L'ultimo step

Tornando a Ferguson, manca soltanto un ultimo step per chiudere l’operazione: il sì del ragazzo che sta valutando la proposta della Roma tenendo in considerazione anche le altre richieste arrivate al Brighton. Come quella dell’Atalanta, che, tra gli altri, sta valutando il profilo del ventenne dopo l’uscita di Retegui. Di certo la possibilità di andare a giocare in Serie A lo intriga, così come lavorare con un tecnico - Gasperini - che ha saputo valorizzare negli anni i giovani, anche quelli come lui che hanno avuto intoppi nel corso della loro carriera. Pur consapevole che nelle gerarchie partirà da vice, a Ferguson non spaventa la concorrenza, anzi, sarà un ulteriore stimolo per crescere e ritornare a brillare. Insomma, la trattativa potrebbe chiudersi nel giro delle prossime ore e il giocatore potrebbe addirittura presentarsi in tempo per l’inizio del ritiro al Fulvio Bernardini in programma domenica prossima. Gasperini ha bisogno di avere rinforzi per cominciare a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, Massara è pronto a soddisfarlo e sta spingendo sull’acceleratore per chiudere il prima possibile gli affari in ballo.