Roma, Gasperini: da Rios a Wesley, chi può arrivare in pochi giorni

Un giorno all’inizio ufficiale della stagione romanista, il Fulvio Bernardini dopo due mesi di parziale riposo è pronto ad accogliere nuovamente la squadra per preparare la nuova stagione, la prima del progetto targato Gasperini. Il tecnico ha studiato la rosa, ha preparato con il suo staff il programma del ritiro a Trigoria ben consapevole che nei primi giorni non potrà contare su volti nuovi rispetto a quelli già visti e conosciuti da avversario della Roma nell’ultima stagione. Sono andati via Dahl, Le Fée, Zalewski, Paredes, Hummels, Abraham, Shomurodov, Nelsson, Gourna-Douath e Salemaekers (questi ultimi tre erano in prestito), adesso Gasp si aspetta di trovare entro la prima settimana di ritiro almeno un paio di giocatori nuovi per poter cominciare a preparare il gruppo sia sulla parte atletica sia su quella tattica. La Roma ha bisogno di otto pedine nuove tra titolari e riserve, per il momento il tecnico dovrà lavorare con i giocatori a disposizione più qualche giovane chiamato dalla Primavera . Come Sangaré, Romano, Reale, Graziani, qualche 2007 tra Cama, Di Nunzio, Arduini, Coletta, Nardin, Terlizzi, Scacchi, più Cherubini che più baby non è e che è destinato a lasciare la Capitale. Gasp ha fretta, Massara lavora per cercare di accontentarlo portando a Trigoria un paio di elementi nei primi giorni della prossima settimana.

Roma, i segnali su Wesley. E su Rios...

E in questo senso il fatto che il Flamengo abbia inserito tutti i suoi big eccetto Wesley nella locandina social di presentazione della partita di oggi contro il San Paolo è sicuramente un segnale. Così come le voci che arrivano proprio da Rio de Janeiro sulla possibilità che l’esterno possa restare a guardare la partita in panchina lasciando il posto a Varela. Un segnale di come stia procedendo la trattativa con la Roma che punta a chiudere l’affare nei prossimi giorni proprio per permettere a Gasp di avere il suo esterno destro titolare. Il diesse giallorosso ha già trovato l’accordo con il giocatore, adesso deve riuscire a concludere l’affare con il Flamengo che chiede 25-28 milioni di euro. Massara continua ad avere contatti con il diesse José Boto (confermato al momento dal club): l’offerta della Roma è imminente e può essere molto vicina alle cifre richieste. Intanto Wesley aspetta impaziente il via libera a partire: vuole la Roma e ha già rifiutato altre offerte per sbarcare nella Capitale. È più complicata la trattativa che porta invece a Rios. Il Palmeiras non si sposta dall’offerta di trenta milioni garantiti visto che vorrebbe incassarne una ventina in virtù del frazionamento del cartellino diviso tra il club brasiiano (70%), il Guaranì (14%), il Flamengo (6%) e l’entourage del giocatore (10%). L’affare non è impossibile ma servirà senz’altro tempo. L’alternativa al giocatore colombiano è Neil El Aynaoui del Lens, giocatore che piace particolarmente a Massara e che ha una valutazione sì di 30 milioni, ma trattabili.

La questione attaccante

Al momento restano in secondo piano le trattative per il difensore centrale e la seconda punta a sinistra, il diesse invece vorrebbe chiudere il prima possibile l’arrivo di Evan Ferguson dal Brighton che ha dato il suo ok al trasferimento mentre il club inglese sta lavorando sulla formula dell’operazione. La Roma vuole anticipare la concorrenza (come quella dell’Atalanta) e chiudere la trattativa il prima possibile. Al momento resta invece un sogno Rasmus Højlund: un affare fattibile soltanto con la cessione di Dovbyk.