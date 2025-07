Gasperini e il 2006 ex Juve in ritiro con la Roma: chi è e le sue caratteristiche

ROMA - La Roma scopre Radoslaw Zelezny. Portiere classe 2006, Zelezny è arrivato a parametro zero dopo che la Juve non gli ha rinnovato il contratto. Firmato un accordo quadriennale, con opzione per un ulteriore anno, prendendo così il posto lasciato da Renato Marin, finito al Psg. La sua avventura ha inizio.

Roma, chi è Zelezny

Nato il 6 settembre 2006 a Breslavia (Wrocław), Polonia, il ragazzo è cresciuto nella Wrocław Academy. A 12 anni ha sostenuto un provino con lo Sporting e, nell’aprile 2022, ha effettuato un test con il Psg. Nella stessa estate è passato alla Juve per circa 100mila euro, andando a rinforzare l’Under 17; ha collezionato 18 presenze e poi è approdato tra i Primavera, divenendo titolare nella stagione 2024/25 con 25 gare — 42 gol subiti e 4 clean sheet. Il mancato accordo per il rinnovo ha permesso alla Roma di anticipare la concorrenza, battendo anche Siviglia e PSG per il suo ingaggio a zero costi.

Le caratteristiche del nuovo portiere della Roma

Zelezny è un portiere di stampo moderno: alto 1,93 m, mancino, efficace nelle uscite e nei duelli uno contro uno, e abile con i piedi. Pur essendo forte fisicamente e reattivo, c’è ancora margine per migliorare nelle uscite alte. Il suo stile ha alimentato paragoni con il connazionale Wojciech Szczesny. Zelezny avrà inizialmente il ruolo di terzo portiere, alternandosi tra Primavera e prima squadra nella stagione 2025/26, lavorando sotto la guida di Gian Piero Gasperini — un percorso che ricorda quello tracciato da Mile Svilar, arrivato a Trigoria nel 2022 per poi crescere progressivamente diventando uno dei punti fermi della squadra.