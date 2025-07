Ferguson, c’è il sì alla Roma. Hojlund, possibile affare ad agosto

È nato un asse con il Brighton, facilitato dall’ingresso di Dan Friedkin nell’Everton. La Roma è ormai pronta ad accogliere Evan Ferguson , centravanti della nazionale irlandese, che sbarcherebbe a Trigoria in prestito con diritto di riscatto. L’accordo di massima tra le società era stato già raggiunto, mancava solo il sì del giocatore che si è convinto ad accettare il trasferimento in Italia. La sua idea è provare la Serie A, in una squadra che può rilanciarlo dopo una stagione negativa , e poi magari giocarsi le sue chance in Premier League, dove lo stesso Everton lo monitora per il futuro. Per rendere esecutiva l’operazione la Roma deve solo sistemare le cifre dell’eventuale riscatto, che il Brighton vorrebbe certificare a 45 milioni . Ma non dovrebbero esserci sorprese.

Mercato Roma, contatti anche per O'Riley

Ma Ferguson, classe 2004 in cerca del salto definitivo, potrebbe non essere l’unico calciatore a percorrere la rotta dal sud dell’Inghilterra verso Trigoria: nel Brighton, come noto, gioca anche Matt O’Riley, centrocampista danese che piace parecchio alla Roma. Il doppio colpo non è escluso e non inciderebbe in alcun modo sull’acquisto di Rios, del quale leggete nell’altra pagina. Perché da Gasperini, O’Riley potrebbe essere utilizzato come trequartista, per sfruttarne le capacità realizzative che si sono un po’ perse negli ultimi tempi. Bisogna solo aspettare che si svuoti lo spogliatoio dai tanti calciatori che occupano quelle zolle di campo. E poi occorre capire quanto chiederà il Brighton per liberarlo: l’ipotesi vincente può essere il prestito con obbligo di riscatto.