Wesley, è il giorno decisivo per la trattativa con la Roma: la nuova proposta al Flamengo

Roma, offerta decisiva da 25 milioni per Wesley

Ieri Massara ha inviato una proposta scritta al Flamengo per il laterale più desiderato dell’estate: 25 milioni più bonus. Più o meno la cifra che sarebbe stata destinata al Palmeiras per Rios. Wesley si è già esposto, sui social e in privato, per accelerare la conclusione della trattativa. Ha rifiutato anche proposte economiche superiori (Zenit San Pietroburgo) per rispettare l’impegno preso con la Roma, dove finalmente abbraccerà l’allenatore che lo voleva all’Atalanta. A 22 anni si sente pronto per il grande salto europeo, trampolino di lancio ineludibile per qualunque talento sudamericano. Oggi il Flamengo dovrebbe accettare l’offerta e consentire a Wesley di imbarcarsi per l’Italia. La proposta presentata in Brasile è valida fino a stasera a mezzanotte, dopo il sentitissimo derby di Rio tra Flamengo e Fluminense. Wesley era fra i convocati della partita ma potrebbe esserne stato esentato.