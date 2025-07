Roma, Nusa è il grande sogno. Elmas si candida

Mercato Roma, tutti i nomi studiati da Massara

Un altro profilo che intriga è Christos Tzolis, 23enne del Club Brugge, autore di una stagione straordinaria in Belgio con 21 gol e 16 assist. Il greco si è fatto notare anche in Champions League. Il Brugge, però, non fa sconti: per Tzolis servono circa 30 milioni. La Roma, che dispone di un tesoretto parziale grazie alle cessioni, potrebbe trovare un accordo lavorando sulle modalità di pagamento. Tra le opzioni più costose c’è anche Eliesse Ben Seghir, talento marocchino del Monaco, che ha brillato con 9 gol e 4 assist nell’ultima stagione, anche in Champions. Il classe 2005, con il contratto in scadenza nel 2027 e nessuna intenzione di rinnovare, è valutato intorno ai 30 milioni. Più abbordabile, invece, Callum Hudson-Odoi, ex Chelsea ora al Nottingham Forest. Ha un contratto fino 2026 e un ingaggio di 2,3 milioni netti a stagione. L’inglese potrebbe partire per 15-20 milioni. Infine, c’è Kevin Schade, tedesco del Brentford, altro nome offerto ai giallorossi e in fase di valutazione. Continuano a essere monitorati anche Paixao del Feyenoord e Fábio Silva del Wolverhampton.