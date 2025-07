Mercato Roma: da Fabio Silva a Echeverry e Nusa, tutti i nomi per Gasperini

ROMA - Un Silva ha già giocato nella Capitale, si chiama Jorge, ruolo difensore, e tra il 2017 e il 2019 ha vestito la maglia della Lazio Primavera senza però mai riuscire a esordire in prima squadra. Quindici giorni fa ha firmato per la Vogherese, squadra lombarda che milita in Serie D. Il Silva che invece interessa alla Roma è il fratello, si chiama Fabio, ruolo attaccante, ed è tornato al Wolverhampton dopo una buona stagione in prestito al Las Palmas. Frederic Massara sta seguendo con molta attenzione la sua situazione e ha già allacciato i contatti con il suo entourage per sondare la disponibilità del ventitreenne a trasferirsi al Fulvio Bernardini e a giocare per Gasperini non soltanto da centravanti ma anche da attaccante esterno di sinistra, quel ruolo al momento scoperto nella formazione titolare giallorossa. Perché di fatto Fabio Silva è una punta, non proprio un’ala, ma ha le caratteristiche adatte per diventare quel giocatore duttile in entrambi i ruoli. Ha velocità, ama partire dalla trequarti (e dall’esterno), ha un ottimo scatto e un buon dribbling per poter diventare un elemento importante nel sistema di gioco gasperiniano. Insomma, non gli manca nulla per essere un buon esterno di sinistra pronto a rientrare verso l’area e a scaricare il destro in porta. Esultanza con arco e freccia, un gesto in stile Kvara, ma che in passato hanno fatto anche Cavani e Calaiò, nell’ultima stagione ha realizzato dieci gol e servito tre assist in Liga che lo hanno galvanizzato dopo la difficile stagione precedente e quel rientro dal prestito dai Rangers che non è stato facile come poteva immaginarsi.