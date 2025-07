La Roma studia la mossa per Silva

ROMA - Correva l’anno 1995 quando un giovanissimo Stefano Accorsi diventò famoso in uno spot di gelati per quella battuta in inglese maccheronico che poi divenne un vero e proprio tormentone, entrando anche nella cultura popolare: «Two gust is megl che one», tradotto, due gusti (del gelato) sono meglio di uno. Ed è un po’ l’idea che si stanno facendo i dirigenti a Trigoria. Non sul gelato, ma sulla corsia offensiva di sinistra dove la Roma sta ragionando e studiando il profilo migliore da inserire nella formazione titolare di Gasperini . O forse i profili migliori. Perché due è meglio di uno, e allora se dovesse presentarsi l’opportunità il diesse Massara andrebbe a prendere due pedine , in modo da mettere in cassaforte la trequarti e da potersi concentrare sugli innesti in altri reparti. Per il momento è soltanto un’idea che può concretizzarsi in base a diverse situazioni di mercato, sia in entrata che in uscita. I due giocatori sotto la lente d’ingrandimento parlano portoghese e spagnolo: uno è Fabio Silva del Wolverhampton , ma la scorsa stagione in prestito al Las Palmas, l’altro è Claudio Echeverri del Manchester City, pronto a farsi le ossa in prestito in un club che possa garantirgli il giusto minutaggio. La Roma ha allacciato i rapporti con gli agenti di entrambi i giocatori e sta valutando il da farsi. Le trattative non sono facili, la concorrenza è tanta in Europa e Massara dovrà far fronte all’aspetto economico delle due operazioni.

Roma, il piano Silva

Silva si può prendere a una quindicina di milioni perché ha il contratto in scadenza, ma Massara sta studiando e lavorando per arrivare alla migliore strategia d’acquisto: perché proprio per questo motivo servirebbe un rinnovo di un anno con il club inglese per poter intavolare la trattativa con il prestito e obbligo di riscatto, in modo da non dover versare una somma immediata che adesso dovrà essere indirizzata anche su altre operazioni. Su Silva ci sono anche diversi club tedeschi tra cui l’Eintracht Francoforte e il Borussia Dortmund. Massara ha sondato la disponibilità del giocatore e sul discorso contrattuale non dovrebbero esserci troppi problemi.

Roma, idea Echeverri

Sicuramente non quanti ce ne sono per sviluppare l’affare Echeverri. Il Manchester City vuole mandarlo in prestito, la Roma sarebbe soluzione gradita ma senza inserire nell’accordo il riscatto. Né diritto, né obbligo. Una condizione non certo favorevole a Massara che vuole alzare il valore patrimoniale della rosa. Si lavora a una formula che possa essere congeniale a entrambi i club, come un riscatto e un controriscatto a favore del City: un’operazione in stile Nico Paz tra Como e Real Madrid.

Roma, la corsa contro il tempo

Di certo Gasperini difficilmente avrà un esterno offensivo a sinistra nel corso del ritiro in Inghilterra. Tra oggi e domani sono previsti nuovi contatti con l’entourage di Fabio Silva, vero e proprio jolly per l’attacco romanista. Perché il portoghese è una punta ma con caratteristiche tali da poter giocare anche trequartista/seconda punta a sinistra. Una doppia soluzione gradita a Gasp (così come è gradito al tecnico anche Echeverri) anche nel caso in cui Dovbyk dovesse lasciare la Roma nelle prossime settimane. Avere sia il trequartista argentino che l’attaccante portoghese darebbe sicuramente maggiore sicurezza al tecnico in caso di uscite o infortuni. E allora è proprio vero, due gusti sono meglio di uno.