Roma, fatta per Ghilardi: è arrivato a Termini. Le cifre dell'operazione con il Verona

Tutto pronto per l'inizio della nuova avventura con la Roma per Daniele Ghilardi. Il difensore, proveniente dall'Hellas Verona, è arrivato alla stazione Termini dove è stato accolto da alcuni tifosi. "Sono molto contento di essere qua, spero si faccia una grande annata. Preoccupato per gli allenamenti? No, macché preoccupato": queste le sue parole prima di salire in macchina per andare a sostenere le visite mediche. In seguito, salvo imprevisti, ci sarà la firma e l'ufficialità per il quinto acquisto dei giallorossi in questa sessione estiva di calciomercato.