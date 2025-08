Echeverri vuole la Roma: ecco l’indizio social

INVIATO A BURTON UPON TRENT - Claudio Echeverri ha appena deciso di mandare in tilt i social dei tifosi della Roma . Uno degli obiettivi di mercato del club giallorosso oggi è uscito allo scoperto fornendo un indizio sulla sua volontà di raggiungere la Capitale: ha infatti commentato un post relativo alla partita di ieri a Lens pubblicato da Matias Soulé, suo connazionale, scrivendogli “Top amico” . I due si conoscono da tempo, però non avevano mai interagito sulle piattaforme digitali. E sembra proprio un segnale, il primo pubblico, sull’interesse dell’ala offensiva del Manchester City nei confronti del progetto di Gasperini.

Echeverri strizza l'occhio alla Roma

L’allenatore, non a caso, avrebbe fatto il suo nome al ds Massara in tempi non sospetti. Il classe 2006 ha infatti le caratteristiche giuste per far compiere alla trequarti di Gasp un salto di qualità: accelerazioni, abilità nello stretto, progressioni in campo aperto e un dribbling ubriacante. Aspettando il rilancio della Roma, che sta chiedendo al club di Manchester allenato da Guardiola di prevedere la formula del diritto di riscatto oltre che il semplice prestito, come vorrebbe viceversa il City, il ragazzo scuola River, ha già detto “no” al trasferimento al Girona. Dal canto suo, il capitano della selezione olimpica argentina finito sotto la lente d’ingrandimento del Ct della Seleccion Scaloni, non vede l’ora di raggiungere i connazionali Dybala e Soulé e cominciare a scrivere una nuova pagina di storia in Serie A.