Roma, Solbakken al Nordsjaelland: le cifre e la plusvalenza

Un milione di euro. È quanto incassa la Roma dalla cessione di Ola Solbakken al Nordsjaelland, club che milita nella Superligaen, la massima divisione del campionato danese. Una cifra simbolica, eppure significativa perché permette comunque ai giallorossi di realizzare una piccola plusvalenza, dato che il calciatore si era trasferito nella Capitale a parametro zero nel 2023. L’affare, intavolato ormai da giorni al punto che il calciatore non era stato convocato per il ritiro di Burton, è diventato ufficiale pochi minuti fa. Si tratta quindi della seconda uscita completata dal ds Massara, dopo quella di Saud al Lens, club dal quale la Roma ha prelevato El Aynaoui, nel giro delle ultime 48 ore romane. Altre potrebbero avvenire entro la fine della settimana, tra giovani in cerca di sistemazione in prestito e qualche grande della prima squadra (vedi Kumbulla) che difficilmente quest’anno troverà spazio.