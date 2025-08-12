Roma, è la settimana di Fabio Silva: l'attaccante mette fretta al Wolverhampton

Tornando all’attacco, quella appena cominciata è la settimana di Fabio Silva, che sta mettendo fretta al Wolverhampton per essere ceduto. Il portoghese ha messo in chiaro le cose con il club che non ha mai creduto in lui, costringendolo a 4 prestiti negli ultimi 4 anni: vuole andarsene il prima possibile. Con la Roma avrebbe già un accordo di massima sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni netti l’anno, ma sta incontrando la forte resistenza degli inglesi che chiedono 20 milioni per farlo partire a un anno dalla scadenza. Massara vorrebbe spingersi fino a un massimo di 12-13, oppure trasformare la formula in un prestito con diritto di riscatto anche a cifre più alte , solo che in questo modo gli Wolves dovrebbero prima trattare con il manager Oliveira un prolungamento almeno fino al 2027.

Da Franculino a Sà, le alternative sul taccuino di Massara

Non potendo fare all-in su un solo obiettivo, la Roma sta portando avanti anche altre trattative. Ad esempio è segnalata molto forte su Franculino Gluda Djú, calciatore guineano del Midtjylland, attaccante dal gol facile e dalla fisicità prorompente (è alto 186 cm) che fa anche l’esterno o la seconda punta. Si tratta di un potenziale crack, la cui valutazione è destinata a livitare rispetto ai 15 milioni oggi richiesti dai danesi. La speranza dei giallorossi è che il City, con il passare delle settimane, possa infine ammorbidirsi per il diciannovenne Echeverri. L’argentino nei giorni scorsi ha rifiutato il Girona chiedendo ai connazionali Soulé e Dybala info sul progetto romanista. Il problema è che Guardiola non vorrebbe perdere il controllo sul ragazzo, quindi ha chiesto ai suoi dirigenti di mandarlo in prestito. Senza diritto di riscatto, però, l’affare con la Roma non si fa. Nell’agenda di Massara continuano a esserci tanti appunti pure su Eguinaldo, 21 anni, brasiliano dello Shakthar, mentre da ieri è spuntato un interesse per Gustavo Sà, 20 anni, punto di forza del Famalicao. Anche la sua valutazione oscilla tra i 15 e i 20 milioni. Le ali da acquistare per far decollare il progetto di Gasperini, alla fine, potrebbero anche essere due.