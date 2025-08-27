Roma, il Newcastle cerca Dovbyk: i dettagli dell'operazione

Un occhio sulle entrate, uno sulle uscite. A cinque giorni dalla chiusura del mercato il lavoro di Massara si concentra anche sulle cessioni di quei giocatori che non rientrano nei piani del club e di Gasperini. Così se in questo momento Salah-Eddine , un vero e proprio esubero della fascia sinistra, è finito non solo nei radar del Cagliari (stufo di aspettare) ma anche in quelli del Werder Brema e di qualche club olandese, il diesse sta lavorando soprattutto su due nomi che paradossalmente potrebbero ravvivare il mercato nelle ultime ore in cui è aperto. Uno è Artem Dovbyk , l’altro è Lorenzo Pellegrini . Entrambi hanno estimatori in Premier League, entrambi però sono elementi non semplici da cedere.

Newcastle su Dovbyk, ma solo in prestito

Sul gigante ucraino si è fatto sotto il Newcastle che sta cercando un centravanti vista la delicata situazione di Isak, insoddisfatto e cercato dal Liverpool. Il giocatore nell’ultima sfida (proprio contro la corteggiatrice) non è stato convocato e adesso la situazione si sta facendo sempre più tesa. I “Magpies” hanno richiesto Artem con la formula del prestito oneroso. Stop. Niente diritto od obbligo di riscatto, una condizione ritenuta necessaria dalla Roma per cercare di far quadrare i conti e chiudere la trattativa. Questo perché a Massara serve la garanzia di una sua cessione per poter investire un tesoretto sul suo sostituto nel ruolo. E dato che Dovbyk a bilancio pesa ancora per 35-37 milioni di euro - e il Girona ha un 10% della rivendita - senza una garanzia di cessione il giocatore non si muoverà. L’altra condizione per la Roma è naturalmente quella di poter trovare un sostituto di livello che possa fare coppia con Ferguson. E più il tempo passa, più la ricerca diventa più complicata. Una cosa è certa: Massara ha detto no al Villarreal per il prestito secco, così lo ha ribadito anche al Newcastle che adesso se vuole l’ucraino dovrà cercare di riformulare l’offerta cercando di accontentare il club capitolino. Attenzione però al club spagnolo che sta cedendo Yéremy Pino al Crystal Palace per 30 milioni, utili magari per presentare un’offerta alla Roma.

West Ham su Pellegrini, da convincere il giocatore

Sul fronte Pellegrini invece, è proprio il giocatore a dover essere accontentato. Perché fin qui il West Ham non è riuscito a strappare il sì del giocatore che nel frattempo sta temporeggiando in attesa che arrivi anche un’offerta dalla Serie A. Difficile nelle prossime ore, ma non certo impossibile. Situazione work in progress, intanto il club londinese ha avuto indirettamente contatti con Massara - tramite gli intermediari incaricati di trovare un’offerta - per spiegare la situazione. Il West Ham farà un ultimo tentativo nelle prossime ore, cercando di alzare la proposta per strappare il famoso sì dell’ex capitano romanista. In ogni caso Massara è stato chiaro, per Pellegrini non ci sarà rinnovo di contratto (in scadenza il prossimo 30 giugno) e si cercherà una situazione in questi ultimi giorni di mercato estivo oppure durante la finestra invernale. A Londra si fa la Roma in entrata, ma anche quella in uscita.