Tsimikas alla Roma, è fatta: c’è l’accordo con il Liverpool. Nelle prossime ore visite e firma

La Roma è pronta ad accogliere Kostas Tsimikas . Il terzino greco del Liverpool si trasferirà in giallorosso con la formula del prestito e dopo aver ricevuto il via libera dal club, raggiungerà la capitale per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.

Tsimikas-Roma: ci siamo!

L’accordo prevede che il club giallorosso si faccia carico dell’ingaggio del giocatore fino al termine della stagione. Un trasferimento fortemente voluto da Tsimikas, che ha manifestato una forte vlontà nel voler vestire la maglia della Roma e mettersi subito a disposizione di Gian Piero Gasperini.

I numeri di Tsimikas con il Liverpool

Terzino sinistro classe 1996, gioca nel Liverpool dal 2020 e ha collezionato 115 presenze con i Reds, vincendo anche una Premier League, Una FA Cup, una Community Shield e due Coppa di Lega inglese.