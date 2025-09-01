Dovbyk, Gimenez e lo scambio con il Milan: perché la Roma non vuole ripetere il flop Saelemaekers 

Roma, cosa manca per Dovbyk al Milan e il precedente

Un anno fa, ultimo giorno di mercato, il club prese Saelemaekers e mandò Abraham a Milano. Ghisolfi accettò lo scambio conveniente dal punto di vista tecnico, ma assolutamente fallimentare dal punto di vista economico. Non a caso il belga si è rivalutato in giallorosso e oggi è ben felice a Milano da Allegri, mentre la Roma, oltre a valorizzare un giocatore di una diretta concorrente, si è ritrovata Abraham sul groppone. Lo ha mandato al Besiktas in prestito con obbligo condizionato: probabile che i turchi lo riscattino, sicuro no. E allora, stavolta, meglio provare a cautelarsi. Se scambio sarà, sarà solo a condizioni per precise. E vantaggiose per entrambi i club.