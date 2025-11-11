Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 11 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mercato Roma, a gennaio caccia al rinforzo: tutti i nomi  di Massara per l'attacco

Gasperini e i tifosi sperano in uno sforzo della società per sopperire alle difficoltà di Dovbyk e Ferguson e agli infortuni: nel mirino Zirkzee e Kalimuendo
Jacopo Aliprandi
2 min
TagsRomaCalciomercatozirkzee

ROMA - Emergenza in attacco? Gasperini spera di poter contare su un supporto dal mercato invernale. Dovbyk si è infortunato e, comunque, non garantisce piena affidabilità dal punto di vista realizzativo; Ferguson è ancora fermo a zero gol stagionali e non ha ancora ingranato la marcia giusta; Dybala segna, ma la sua condizione atletica non sempre gli permette di giocare 90 minuti a partita. 

Mercato Roma, nel mirino Zirkzee e Kalimuendo per gennaio

Ecco allora che i tifosi chiedono al club uno sforzo per trovare un centravanti che possa garantire gol nella corsa alla Champions. Come Joshua Zirkzee, che nelle prime dodici partite stagionali con il Manchester United ha giocato appena 90 minuti complessivi, spalmati in cinque presenze. «Questi ragazzi, tra cui Joshua, meritano di giocare, ma alla fine, con una partita sola a settimana, bisogna fare delle scelte», ha dichiarato il tecnico del club, Amorim. E allora c’è una possibilità di vederlo in Serie A, così come Arnaud Kalimuendo, che in Premier ha collezionato appena 66 minuti con il Nottingham Forest.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Dovbyk ko: le sue condizioniRoma, senti Voeller
Unisciti alla community