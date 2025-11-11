Mercato Roma, a gennaio caccia al rinforzo: tutti i nomi di Massara per l'attacco
ROMA - Emergenza in attacco? Gasperini spera di poter contare su un supporto dal mercato invernale. Dovbyk si è infortunato e, comunque, non garantisce piena affidabilità dal punto di vista realizzativo; Ferguson è ancora fermo a zero gol stagionali e non ha ancora ingranato la marcia giusta; Dybala segna, ma la sua condizione atletica non sempre gli permette di giocare 90 minuti a partita.
Mercato Roma, nel mirino Zirkzee e Kalimuendo per gennaio
Ecco allora che i tifosi chiedono al club uno sforzo per trovare un centravanti che possa garantire gol nella corsa alla Champions. Come Joshua Zirkzee, che nelle prime dodici partite stagionali con il Manchester United ha giocato appena 90 minuti complessivi, spalmati in cinque presenze. «Questi ragazzi, tra cui Joshua, meritano di giocare, ma alla fine, con una partita sola a settimana, bisogna fare delle scelte», ha dichiarato il tecnico del club, Amorim. E allora c’è una possibilità di vederlo in Serie A, così come Arnaud Kalimuendo, che in Premier ha collezionato appena 66 minuti con il Nottingham Forest.