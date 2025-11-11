Mercato Roma, a gennaio caccia al rinforzo: tutti i nomi  di Massara per l'attacco

ROMA - Emergenza in attacco? Gasperini spera di poter contare su un supporto dal mercato invernale. Dovbyk si è infortunato e, comunque, non garantisce piena affidabilità dal punto di vista realizzativo; Ferguson è ancora fermo a zero gol stagionali e non ha ancora ingranato la marcia giusta; Dybala segna, ma la sua condizione atletica non sempre gli permette di giocare 90 minuti a partita.