Roma, chi parte e chi resta: ecco le scelte di mercato su Ferguson, Bailey e Tsimikas
ROMA - Massara muove le pedine con metodo, come in una partita a scacchi che non ammette mosse impulsive. Il mercato della Roma non è soltanto una caccia a rinforzi, ma anche un’operazione di potatura: sfoltire, chiarire, decidere. Gasperini ha tracciato una linea netta e chi non rientra nel progetto lo ha capito, a volte anche in maniera piuttosto brusca. Il caso più emblematico è quello di Evan Ferguson. L’attaccante irlandese è rientrato nella Capitale in serata dopo due giorni passati in Irlanda dai parenti, ma il suo futuro appare tutt’altro che saldo. Dopo la sfida contro la Juventus, Gasperini lo ha di fatto messo ai margini, con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: non una bocciatura tecnica, bensì caratteriale e mentale. Questioni di spirito, di adattamento, di impatto con una realtà che pretende subito. E poi quella frase, diventata già un manifesto: "Tra Dybala e Ferguson, Dybala tutta la vita". Sipario.
La situazione di Ferguson e Bailey
Ferguson ha incassato e ora riflette. Il prestito difficilmente andrà avanti, a meno di una svolta immediata nelle prossime settimane. Il Brighton valuta se riportarlo a casa, mentre dalla Turchia rimbalza l’interesse del Fenerbahce, pronto a chiederlo in prestito fino a giugno. La Roma osserva e prende tempo: prima trovare un sostituto, poi eventualmente salutare. Senza fretta, ma con le idee chiare. Situazione diversa per Bailey, che il diesse non vorrebbe sacrificare. Massara spera ancora di vederlo finalmente al meglio della condizione, convinto che le qualità non siano in discussione. Resta invece in bilico Tsimikas, mentre lontano da Trigoria, in Olanda, Salah-Eddine - partito in prestito a inizio stagione - continua a brillare. Le sue prestazioni non passano inosservate: estimatori in Europa e un Psv che riflette seriamente sul riscatto.