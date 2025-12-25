Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 25 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, chi parte e chi resta: ecco le scelte di mercato su Ferguson, Bailey e Tsimikas

Gasperini vuole di più dai giocatori in rosa: chi può partire già nel mercato di gennaio
Jacopo Aliprandi
2 min
TagsFergusonBaileytsimikas

ROMAMassara muove le pedine con metodo, come in una partita a scacchi che non ammette mosse impulsive. Il mercato della Roma non è soltanto una caccia a rinforzi, ma anche un’operazione di potatura: sfoltire, chiarire, decidere. Gasperini ha tracciato una linea netta e chi non rientra nel progetto lo ha capito, a volte anche in maniera piuttosto brusca. Il caso più emblematico è quello di Evan Ferguson. L’attaccante irlandese è rientrato nella Capitale in serata dopo due giorni passati in Irlanda dai parenti, ma il suo futuro appare tutt’altro che saldo. Dopo la sfida contro la Juventus, Gasperini lo ha di fatto messo ai margini, con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: non una bocciatura tecnica, bensì caratteriale e mentale. Questioni di spirito, di adattamento, di impatto con una realtà che pretende subito. E poi quella frase, diventata già un manifesto: "Tra Dybala e Ferguson, Dybala tutta la vita". Sipario. 

La situazione di Ferguson e Bailey

Ferguson ha incassato e ora riflette. Il prestito difficilmente andrà avanti, a meno di una svolta immediata nelle prossime settimane. Il Brighton valuta se riportarlo a casa, mentre dalla Turchia rimbalza l’interesse del Fenerbahce, pronto a chiederlo in prestito fino a giugno. La Roma osserva e prende tempo: prima trovare un sostituto, poi eventualmente salutare. Senza fretta, ma con le idee chiare. Situazione diversa per Bailey, che il diesse non vorrebbe sacrificare. Massara spera ancora di vederlo finalmente al meglio della condizione, convinto che le qualità non siano in discussione. Resta invece in bilico Tsimikas, mentre lontano da Trigoria, in Olanda, Salah-Eddine - partito in prestito a inizio stagione - continua a brillare. Le sue prestazioni non passano inosservate: estimatori in Europa e un Psv che riflette seriamente sul riscatto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Roma, alzare i toni è necessarioRoma, per Bailey nessuna lesione

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS