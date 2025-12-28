Frendrup, Zirkzee, Raspadori, Dragusin: il punto sulle trattative di mercato della Roma

Dragusin è un’opzione, Frendrup un’idea, Raspadori una speranza e Zirkzee un obbligo. Le possibilità del mercato della Roma, dalla difesa all’attacco, passando per l’eventuale rinforzo a centrocampo, si riassumono in concetti essenziali. Come il grido d’allarme che parte dal campo - sponda Gasp - e arriva agli uffici di Trigoria, dove tra un volo e l’altro per incontri e trattative sta concentrando i propri sforzi il ds Massara. Nel pacchetto arretrato la Roma numericamente è ben fornita, ma oggi si sta rendendo conto dell’importanza dei suoi perni (Mancini e N’Dicka hanno sostituti all’altezza?), così ha chiesto informazioni sul centrale in uscita dal Tottenham. Roma-Genoa sarà poi l’occasione per osservare da vicino Frendrup, il centrocampista del Grifone che potrebbe rientrare in uno scambio di prestiti con Pisilli, che De Rossi stima.