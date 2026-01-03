La Roma vuole blindare Mancini e Cristante: perché i loro rinnovi sono una priorità

ROMA - Una priorità. I rinnovi di Mancini e Cristante sono in cima al faldone che sta sulla scrivania di Massara. Sia il contratto del difensore che quello del centrocampista sono in scadenza tra un anno e mezzo, per la precisione nell’estate del 2027. Non c’è fretta, è vero, ma i dialoghi sono già iniziati e si parte dal presupposto di voler continuare insieme. Non è un mistero: per la Roma questa doppia firma, non così difficile da raggiungere, ha la "precedenza" su altre situazioni, anche di chi potrebbe andare via tra pochi mesi, vedi Pellegrini, Celik, El Shaarawy e Dybala, tutti in scadenza alla fine di questa stagione.

Roma, Mancini e Cristante verso il rinnovo

Ad oggi non esiste la possibilità che Mancini e Cristante vadano via. Anche perché sono dei punti fermi per Gasperini ma anche per l’Italia di Gattuso. La Roma, infatti, li vuole blindare a vita con il prossimo accordo. Del resto, non sono più due ragazzini. Il difensore viaggia spedito verso le 300 presenze in giallorosso, mentre Cristante ha già superato questa soglia, arrivando a quota 338. I procuratori dei due giocatori spingono per un leggero aumento dello stipendio. Bryan guadagna 2,8 milioni di euro a stagione, mentre Mancini porta a casa 3 milioni di euro. Insomma, vanno limati dei dettagli per fare felici tutti: la Roma in primis e poi i senatori dello spogliatoio.