Roma-Raspadori, è il giorno della verità: a Trigoria si aspettano una risposta in 24 ore
È il giorno della verità. Roma-Raspadori arriva al capolinea di una telenovela che tiene Trigoria con il fiato sospeso e che oggi, finalmente, chiede una risposta definitiva. Massara aspetta: un sì o un no, senza più sfumature. L’attaccante italiano deve sciogliere gli ultimi dubbi e decidere se voltare pagina dopo appena sei mesi dall’inizio della sua avventura madrilena. Una storia che nasce con aspettative alte e si sviluppa tra occasioni mancate e delusioni silenziose. Raspadori non ha digerito il modo in cui l’Atletico ha aperto così rapidamente alla sua cessione. Poche chance, pochissimo spazio: una sola partita da titolare in campionato, altre due in Champions. Troppo poco per chi sperava di conquistare, col lavoro e con il tempo, la fiducia di Simeone. Fino a poche settimane fa, lasciare Madrid non era nemmeno un pensiero. Poi qualcosa si è incrinato. L’idea dell’addio ha iniziato a farsi strada, senza però trasformarsi subito in convinzione. Raspadori non vuole vivere questa eventuale uscita come una sconfitta personale. Al contrario, sa che tornare in Serie A potrebbe rappresentare una ripartenza vera: minuti, centralità, una maglia da titolare. E anche una prospettiva azzurra da tenere viva, con il Mondiale estivo sullo sfondo. La Roma, da parte sua, ha fatto tutto ciò che poteva. Corteggiamento costante, dialogo serrato con l’Atletico e un rilancio importante nei giorni scorsi: fino a 22 milioni complessivi tra prestito e riscatto per scavalcare ancora una volta la concorrenza della Lazio.
Gli inserimenti della Lazio
Già, la Lazio. Nelle ultime ore ha provato a rientrare in scena offrendo Guendouzi come contropartita tecnica. Un’operazione tutt’altro che semplice, considerando la valutazione superiore ai 30 milioni fatta dal club biancoceleste e l’incastro non banale tra i due cartellini. Intanto Gasperini spinge, Massara resta in attesa e osserva con prudenza anche le altre variabili: l’Atalanta che ha incontrato l’agente nei giorni scorsi, il Napoli che al momento sembra defilato e guarda al mercato a saldo zero. Ma tutto ruota attorno a una sola decisione.
L'ultimatum Roma a Raspadori
C’è anche una dimensione privata che pesa. Elisa Graziani, la fidanzata di Raspadori, secondo i media spagnoli vorrebbe restare a Madrid dove si trova benissimo. Con loro c’è Camilla, un anno e mezzo, già inserita in un asilo spagnolo, simbolo di una famiglia che nella capitale iberica ha trovato equilibrio e serenità. Anche questo conta, forse più di quanto si immagini. Oggi, però, non c’è più spazio per rimandare. La Roma aspetta, Massara è guardingo ma pronto, e la telenovela è arrivata all’ultima puntata. Nel frattempo, a Trigoria si lavora anche sul futuro prossimo: i rinnovi di Mancini e Cristante sono ormai a un passo, mentre Zirkzee sembra sempre più lontano dallo United nonostante l’assist servito ieri nel pari con il Leeds. Ma prima, oggi, c’è una risposta che può cambiare il volto dell’attacco giallorosso. E non solo.