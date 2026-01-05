Roma-Raspadori, è il giorno della verità: a Trigoria si aspettano una risposta in 24 ore

È il giorno della verità. Roma-Raspadori arriva al capolinea di una telenovela che tiene Trigoria con il fiato sospeso e che oggi, finalmente, chiede una risposta definitiva. Massara aspetta: un sì o un no, senza più sfumature. L’attaccante italiano deve sciogliere gli ultimi dubbi e decidere se voltare pagina dopo appena sei mesi dall’inizio della sua avventura madrilena. Una storia che nasce con aspettative alte e si sviluppa tra occasioni mancate e delusioni silenziose. Raspadori non ha digerito il modo in cui l’Atletico ha aperto così rapidamente alla sua cessione. Poche chance, pochissimo spazio: una sola partita da titolare in campionato, altre due in Champions. Troppo poco per chi sperava di conquistare, col lavoro e con il tempo, la fiducia di Simeone. Fino a poche settimane fa, lasciare Madrid non era nemmeno un pensiero. Poi qualcosa si è incrinato. L’idea dell’addio ha iniziato a farsi strada, senza però trasformarsi subito in convinzione. Raspadori non vuole vivere questa eventuale uscita come una sconfitta personale. Al contrario, sa che tornare in Serie A potrebbe rappresentare una ripartenza vera: minuti, centralità, una maglia da titolare. E anche una prospettiva azzurra da tenere viva, con il Mondiale estivo sullo sfondo. La Roma, da parte sua, ha fatto tutto ciò che poteva. Corteggiamento costante, dialogo serrato con l’Atletico e un rilancio importante nei giorni scorsi: fino a 22 milioni complessivi tra prestito e riscatto per scavalcare ancora una volta la concorrenza della Lazio.