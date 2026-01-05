Svolta Bove, tratta la risoluzione con la Roma: l'obiettivo è giocare ancora all'estero
La Roma e Edoardo Bove sono al lavoro per definire la risoluzione consensuale del contratto. L’operazione è finalizzata a consentire al centrocampista di intraprendere una nuova esperienza professionale all’estero, dove potrà continuare a giocare indossando il defibrillatore sottocutaneo (in Italia non è possibile giocare con il defibrillatore).
Nuova avventura all'estero nel futuro prossimo di Bove?
Bove, colpito da un arresto cardiaco il 1° dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter senza gravi ripercussioni, aveva salutato la squadra viola lo scorso 16 settembre e ora è in attesa di individuare la prossima tappa della sua carriera calcistica.