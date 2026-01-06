Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 6 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Massara: "Raspadori? Trattativa in evoluzione. Su Zirkzee non c'è solo la Roma". Poi chiarisce la tensione con Gasperini

Il direttore sportivo giallorosso parla delle voci di mercato e smentisce litigi con il tecnico: "I confronti sono quotidiani, vogliamo rinforzare questa squadra in attacco"
2 min

Il tema Raspadori è vivo in casa Roma e a confermarlo è lo stesso ds giallorosso Frederic Massara ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Lecce: "La situazione è in evoluzione, ci sono delle discussioni in corso sia con l’Atletico che con il calciatore. Sapevamo che la trattativa avrebbe avuto queste tempistiche ma dovrebbero esserci degli sviluppi a breve. Zirkzee? Non piace solo a noi ma a tanti club visto che è un giocatore del Manchester United. Ora la situazione è diversa visto che è andato via il loro allenatore. Sappiamo che dobbiamo rinforzarci in un reparto dove abbiamo evidenziato problemi offensivi e ci stiamo provando. Il confronto con Gasperini? Sono continui e non è una novità", ha detto il dirigente giallorosso.

Le parole di Massara sul momento altalenante della Roma

Massara parla poi degli ultimi, altalenanti risultati della Roma: "Siamo partiti con un percorso di rinnovamento, sappiamo che deve essere messo in pratica in più sessioni. Son arrivati tanti giocatori a giugno, ora ci sono delle cose da fare per migliorarci ancora. Non sono un'emergenza ma delle opportunità da cogliere. Questa squadra ha fatto cose importanti finora, questo è un momento di partite ravvicinate, l'assenza di giocatori e gli infortuni fanno scattare un'emergenza più grande", ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Svolta Bove, tratta la risoluzione con la RomaRoma senza pace in difesa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS