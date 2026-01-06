Massara: "Raspadori? Trattativa in evoluzione. Su Zirkzee non c'è solo la Roma". Poi chiarisce la tensione con Gasperini

Il tema Raspadori è vivo in casa Roma e a confermarlo è lo stesso ds giallorosso Frederic Massara ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Lecce: "La situazione è in evoluzione, ci sono delle discussioni in corso sia con l’Atletico che con il calciatore. Sapevamo che la trattativa avrebbe avuto queste tempistiche ma dovrebbero esserci degli sviluppi a breve. Zirkzee? Non piace solo a noi ma a tanti club visto che è un giocatore del Manchester United. Ora la situazione è diversa visto che è andato via il loro allenatore. Sappiamo che dobbiamo rinforzarci in un reparto dove abbiamo evidenziato problemi offensivi e ci stiamo provando. Il confronto con Gasperini? Sono continui e non è una novità", ha detto il dirigente giallorosso.