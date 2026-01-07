Stallo Raspadori, ansia Zirkzee e spunta Oosterwolde: il difficile mercato della Roma che non riesce a decollare

Quel silenzio vale più di mille parole. Il mercato della Roma non decolla e Gasperini ha urlato che il re è nudo rimanendo zitto: troppo grande - e forte - il fastidio per come si è impantanata la trattativa per Raspadori. Poche ore prima del match, infatti, il ds Massara lo ha informato sugli ultimi rallentamenti della trattativa per il numero dieci della Nazionale: Jack non ha rispettato l’ultimatum che il club giallorosso aveva fissato a lunedì 5 gennaio, ha chiesto ulteriore tempo ed è partito per la Supercoppa spagnola in Arabia, che in caso di finale per la squadra di Simeone si concluderà l’11. La punta che sarebbe dovuta arrivare nelle prime ore di gennaio adesso rischia, nella migliore delle ipotesi, di fare capolino a Trigoria a metà mese. E i segnali, incluso il silenzio di Gasp, lasciano presagire che il finale di questa vicenda è ancora tutto da scrivere.

Raspadori alla Roma ora diventa un caso

Di sicuro la Roma ha un accordo blindato con l’Atletico: 2,5 milioni per il prestito, altri 19 per il riscatto a giugno. Un riscatto libero, ma con diversi bonus e una penale nel caso in cui a Trigoria decidessero di non esercitarlo. Al calciatore i giallorossi avrebbero promesso un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione. Raspadori, però, non è ancora convinto. Il progetto Gasp lo intriga, cambiare aria un po’ meno. È infatti consapevole di trovarsi in uno dei migliori club d’Europa, il suo tecnico lo stima anche se non lo fa giocare poi così tanto e il fatto che lo stesso Cholo si sarebbe alterato una volta venuto a conoscenza dell’accordo tra Atletico e Roma è un segnale che Jack ha colto (e apprezzato). E se da questa storia nascesse una nuova opportunità? Manna, il ds del Napoli, ha già bussato alla porta: “se vuoi davvero andar via da Madrid, noi ci siamo”, il senso del suo discorso. Insomma, la Roma è lì che aspetta una risposta mentre il ragazzo flirta col suo passato (gli azzurri) e il suo presente (i colchoneros). Va da sé che il ds giallorosso Massara non sia felicisissmo. E ovviamente non intende neppure andare in ginocchio da Raspadori come se dal suo “sì” dipendesse il futuro della Roma. Legittimo. Dal punto di vista di Gasperini, però, un altro affare saltato dopo il caso Sancho di questa estate sarebbe intollerabile. Da qui la tensione e il silenzio di ieri per evitare di far scoppiare un ordigno dialettico.

La difesa e Zirkzee

La Roma, nel frattempo, si sta muovendo anche per la difesa. Sono stati aperti infatti i dialoghi con il Fenerbahçe per l’olandese Jayden Oosterwolde, ex Parma, ventiquattrenne mancino alto un metro e novanta, che può giocare sia come terzino sia nella difesa a tre. La Roma punta al prestito con riscatto. L’allenatore, comunque, resta preoccupato soprattutto per l’attacco. Quando lo United ha esonerato Amorim, ha capito ad esempio quanto sia diventata complicata la trattativa per Zirkzee. E se il nuovo allenatore mettesse l’ex Bologna al centro del progetto? Da metà dicembre il calciatore ripete a Gasp di volersi trasferire il prima possibile nella Capitale. La Roma non ha affondato il colpo anche perché il Manchester vuole aspettare i ritorni di Mbeumo e Diallo dalla Coppa d’Africa, ma se saltassero entrambi gli obiettivi, dovrebbe virare sui piani B e C. Tra tre giorni c’è un’altra gara, la rosa è una coperta corta e il tour de force è appena cominciato.