Massara accelera dopo i dubbi di Raspadori: Roma, dopo Robinio Vaz è vicino anche Malen

Arthur Bloch, nome da mediano ma carriera da scrittore, una volta spiegò che la lunghezza di un minuto dipende dal lato della porta del bagno da cui ti trovi. Persino l’attesa del sì di Raspadori, per alcuni fisiologica e per altri impellente, è dunque interpretabile: l a Roma ha avuto per settimane una fretta bestiale, mentre il calciatore predicava calma nella speranza che l’avanzata giallorossa potesse causare una reazione del Napoli, la squadra dove probabilmente è sempre voluto andare. Ma Massara non ha più tempo, così ha pensato bene di guadagnarlo con una mossa solo apparentemente a sorpresa: il rinforzo offensivo che Gasperini attende da luglio sarà Robinio Vaz. Ecco il primo colpo del tormentato mercato invernale giallorosso. Il calciatore è atteso in città già oggi per le visite e la firma. Affare chiuso sulla base di un prestito oneroso con riscatto a 25 milioni più bonus legato a obiettivi facili da raggiungere, come il numero di presenze. Sul tavolo c’è un accordo quinquennale. Il diesse sta provando a prendere anche Donyell Malen dall’Aston Villa con una formula simile, mantenendo però un diritto (e non un obbligo) di riscatto, mentre l’oggetto del desiderio Raspadori ora potrebbe addirittura trasformarsi in uno sfizio da soddisfare solo a determinate condizioni. Soprattutto se la pista Zirkzee restasse in piedi fino alla fine del mese.

Il mercato della Roma e l'accelerata

Che Robinio Vaz, classe 2007 del Marsiglia, attaccante veloce, esplosivo e fisico, fosse in uscita lo si è capito dall’esclusione di ieri dal gruppo: il ragazzo si è allenato con un preparatore e non certo per problemi fisici. In serata la Roma ha accelerato, convincendo l’ex Benatia, l’uomo mercato dell’OM supportato da Balzaretti, un’altra vecchia conoscenza di Trigoria, che accettare la garanzia di un “pagherò” a giugno fosse la scelta migliore per tutti. Nonostante abbia solo 18 anni, Vaz non è affatto una scommessa. In Francia lo considerano un talento purissimo e in Ligue1 ha segnato 4 volte non essendo un titolare, con la media di una rete ogni 93’.

In arrivo anche Malen

Malen, prima punta che sa muoversi anche come ala, può arrivare invece entro un paio di giorni: l’Aston Villa avrebbe infatti già accettato la proposta giallorossa da 1,5 milioni per il prestito fino a giugno con un’opzione d’acquisto fissata a 23. Al ventiseienne sarà garantito, in caso di riscatto, un contratto fino al 2030. In questo affare potrebbe rientrare persino Bailey, fin qui praticamente sempre infortunato eppure tornato giusto ieri tra i convocati. L’ipotesi di un ritorno di Leon a Birmingham con sei mesi d’anticipo non è ancora da escludere. Cifre alla mano, la Roma è pronta a spendere quindi una cinquantina di milioni per rinforzare l’attacco; non ora, bensì a giugno quando spera di avere in tasca i ricavi della Champions e magari anche quelli di uno sponsor di maglia che manca dalla passata stagione. Dopo la firma di Robinio, Baldanzi raggiungerà la Fiorentina. A giugno la rivoluzione sarà completata con l’addio di Ferguson e di Bailey (se non partirà a gennaio), con la possibile cessione di Dovbyk e con i probabili (ma non ancora certi) addii a parametro zero di Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy, i cui rinnovi non sono ancora in discussione.