martedì 13 gennaio 2026
Dragusin spinge per la Roma: l’idea per chiudere con il Tottenham

Il difensore rumeno, ex di Genoa e Juve, può diventare giallorosso nei prossimi giorni: tutti i dettagli
Giorgio Marota
1 min
TagsRomaDragusinTottenham

ROMA - Il tassello individuato da Massara per completare la difesa è Radu Dragusin. Il calciatore da giorni è in contatto con la Roma: ha già trovato un’intesa a livello contrattuale e ora si augura che il Tottenham faccia altrettanto. Tra la società giallorossa e gli Spurs resta una distanza economica di 5 milioni circa: gli inglesi ne chiedono 20, Massara non vorrebbe spingersi oltre i 15. Ma c’è anche un nodo che riguarda la formula: difficilmente la Roma investirà a gennaio per il cartellino del romeno, reduce da un lungo infortunio al crociato, così vorrebbe ottenere un prestito con diritto di riscatto legato a delle condizioni.

Le parole dell'agente

A questo punto, lavorando sulla parte economica del prestito oneroso, Massara potrebbe anche avvicinarsi alle richieste del Tottenham, chiudendo a 17-18 complessivi tra cifra per il trasferimento temporaneo e acquisto tra sei mesi. "Speriamo di chiudere in fretta, vogliamo la Roma", ha confermato ieri l’agente dell’ex Genoa e Juve, Florin Manea. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

