Dragusin spinge per la Roma: l’idea per chiudere con il Tottenham

ROMA - Il tassello individuato da Massara per completare la difesa è Radu Dragusin. Il calciatore da giorni è in contatto con la Roma: ha già trovato un’intesa a livello contrattuale e ora si augura che il Tottenham faccia altrettanto. Tra la società giallorossa e gli Spurs resta una distanza economica di 5 milioni circa: gli inglesi ne chiedono 20, Massara non vorrebbe spingersi oltre i 15. Ma c’è anche un nodo che riguarda la formula: difficilmente la Roma investirà a gennaio per il cartellino del romeno, reduce da un lungo infortunio al crociato, così vorrebbe ottenere un prestito con diritto di riscatto legato a delle condizioni.