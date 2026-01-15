Calciomercato Roma, le mosse dei Friedkin e Massara: Dragusin e Fortini, la scelta su Dovbyk e Ferguson

Idee Fortini e Dragusin

La Roma non si ferma all’attacco. Il mercato allarga il raggio d’azione e punta deciso anche sulla difesa, là dove le assenze dei titolari hanno messo a nudo limiti e fragilità delle seconde linee. Esterno sinistro e difensore centrale sono le priorità cerchiate in rosso, i due fronti su cui la dirigenza sta lavorando con continuità e una certa urgenza. Per la fascia sinistra il nome che rimbalza con insistenza è quello di Niccolò Fortini. Profilo giovane ma già abituato al palcoscenico europeo, titolare in Conference League e riserva in campionato con la Fiorentina. La Roma fiuta l’occasione, anche alla luce delle difficoltà del club di Commisso nel rinnovare il contratto del ragazzo, in scadenza nel 2027. I contatti sono avviati, Massara parla con gli agenti e tratta con la viola per trovare una formula che possa soddisfare tutti. Senza contropartite. Il capitolo centrale difensivo è altrettanto caldo e decisamente più intricato. Il nome è quello di Dragusin, profilo che piace e non poco. Il giocatore gradisce la Roma, ammira Gasp e guarda con interesse al progetto giallorosso, ma ha un punto fermo: vuole partire a titolo definitivo, non in prestito senza un riscatto certo. Una posizione chiara che rende la trattativa delicata, tutta in salita. Anche perché sullo sfondo si muovono ombre pesanti: il Lipsia osserva, si avvicina, e Klopp, nel ruolo di coordinatore del gruppo Red Bull, è in contatto con il Tottenham per trattare.