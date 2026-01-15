Calciomercato Roma, le mosse dei Friedkin e Massara: Dragusin e Fortini, la scelta su Dovbyk e Ferguson
La Roma accelera, affonda, rilancia. E soprattutto sceglie. Scelte nette, identitarie, quasi ideologiche. «Meno Malen», scherza qualcuno sui social, ma il messaggio è chiaro: qui non si aspetta nessuno, qui si prende chi vuole davvero esserci. E così, dopo Robinio Vaz, ecco il secondo colpo per l’attacco giallorosso. Donyell Malen è della Roma ed è pronto a vivere questa avventura nella Capitale con la moglie e il figlio a cui è legatissimo. Gasperini lo accoglie come un vecchio pallino finalmente materializzato, un giocatore stimato, seguito da tempo, voluto senza tentennamenti. L’olandese è atterrato ieri sera alle 21 a Ciampino con un volo privato da Birmingham. Sorriso largo, sguardo acceso, entusiasmo vero. L’identikit è quello che a Trigoria cercano da settimane: fame, riconoscenza, voglia di prendersi Roma e di meritarsela. Il riferimento a Raspadori non è casuale, anzi. È quasi una linea di confine tracciata dal club: da una parte chi tergiversa, dall’altra chi corre. La Roma si è spazientita con l’ex attaccante dell’Atletico Madrid e ha voltato pagina senza rimpianti, trovando nei due nuovi acquisti il riflesso di una strategia precisa.
L'affare Malen e quando può debuttare
L’operazione Malen racconta bene questa convinzione. Ventisette milioni complessivi: due di prestito oneroso, venticinque di riscatto condizionato alla qualificazione europea e al raggiungimento del 50% delle presenze dell’olandese. L’Aston Villa riconoscerà al Psv mezzo milione per gli accordi sulla precedente cessione. Un investimento pesante, ma ponderato. Perché la Roma crede in Malen e Gasperini ancora di più: ne apprezza la duttilità, la capacità di giocare da punta o da trequartista, l’intensità che può diventare devastante se incanalata nei dettami del suo calcio. E ne apprezza i gol: 104 tra Aston Villa, Psv e Borussia Dortmund. Oggi le visite mediche, poi Trigoria la firma su un contratto quadriennale in caso di riscatto e, se tutto filerà liscio, già una prima sgambata. Gasp lo vuole subito dentro, subito vivo. La sfida di domenica contro il Torino non è un’ipotesi remota: la condizione c’è, Malen ha giocato con continuità in Premier, ora dovrà solo adattarsi ai ritmi e alle richieste del tecnico. Ma il tempo, a Roma, spesso non si aspetta: si conquista.
Tutti gli obiettivi della Roma
E il mercato giallorosso non si ferma. Joshua Zirkzee resta un nome caldo, caldissimo. Vuole lasciare Manchester, ha persino tolto il club dalla bio di Instagram. Un segnale che a Trigoria non passa inosservato. Carrick potrebbe aprire alla cessione, la Roma resta alla finestra, pronta a rientrare con decisione, ma solo a una condizione: liberarsi di uno tra Dovbyk e Ferguson. Le uscite, insomma, diventano la chiave per nuovi assalti. In partenza, intanto, anche Baldanzi che volerà al Genoa di De Rossi. Prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni, un’operazione che può dare spazio al ragazzo e ossigeno alle manovre giallorosse. La Roma si muove, sceglie, accelera. E manda un messaggio chiaro al suo popolo: non si aspetta chi esita, si abbraccia chi ha fame. E Malen, almeno all’atterraggio, ne aveva parecchia.
Idee Fortini e Dragusin
La Roma non si ferma all’attacco. Il mercato allarga il raggio d’azione e punta deciso anche sulla difesa, là dove le assenze dei titolari hanno messo a nudo limiti e fragilità delle seconde linee. Esterno sinistro e difensore centrale sono le priorità cerchiate in rosso, i due fronti su cui la dirigenza sta lavorando con continuità e una certa urgenza. Per la fascia sinistra il nome che rimbalza con insistenza è quello di Niccolò Fortini. Profilo giovane ma già abituato al palcoscenico europeo, titolare in Conference League e riserva in campionato con la Fiorentina. La Roma fiuta l’occasione, anche alla luce delle difficoltà del club di Commisso nel rinnovare il contratto del ragazzo, in scadenza nel 2027. I contatti sono avviati, Massara parla con gli agenti e tratta con la viola per trovare una formula che possa soddisfare tutti. Senza contropartite. Il capitolo centrale difensivo è altrettanto caldo e decisamente più intricato. Il nome è quello di Dragusin, profilo che piace e non poco. Il giocatore gradisce la Roma, ammira Gasp e guarda con interesse al progetto giallorosso, ma ha un punto fermo: vuole partire a titolo definitivo, non in prestito senza un riscatto certo. Una posizione chiara che rende la trattativa delicata, tutta in salita. Anche perché sullo sfondo si muovono ombre pesanti: il Lipsia osserva, si avvicina, e Klopp, nel ruolo di coordinatore del gruppo Red Bull, è in contatto con il Tottenham per trattare.
