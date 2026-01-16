Corriere dello Sport.it
Roma, Malen è ufficiale: il comunicato del club e il numero scelto

La società giallorosso ha annunciato l'acquisto del nuovo attaccante che dovrebbe esordire già a Torino
2 min

Donyell Malen è ufficialmente il nuovo attaccante della Roma. Il club giallorosso ha annunciato il suo acquisto attraverso una nota sul sito ufficiale del club. Il centravanti olandese, che ha scelto la maglia numero 14, si metterà immediatamente a disposizione di Gasperini, in vista della trasferta sul campo del Torino.

Malen, il comunicato della Roma

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Donyell Malen dall'Aston Villa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante, classe 1999, ha vestito le maglie di PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa. Con questi club ha totalizzato 294 presenze e 104 gol in tutte le competizioni. Nazionale olandese, con gli orange conta 49 partite e 13 reti comprese le partecipazioni agli Europei del 2021 e del 2024. In quest'ultima occasione, il suo apporto è determinante nell'ottavo di finale contro la Romania, vinto dall'Olanda per 3-0 grazie ad una sua doppietta. Ha scelto la maglia numero 14. Benvenuto a Roma, Donyell!".

 

 

 

