Zirkzee, due segnali alla Roma: non si allena con il Manchester United e lancia un indizio sui social

Il nome di Joshua Zirkzee continua a rimbalzare con insistenza nell’orbita della Roma. L’attaccante olandese ha infatti saltato la prima sessione di allenamento con il nuovo tecnico Carrick, un’assenza che non è passata inosservata e che ha subito acceso nuove voci di mercato. La Roma, infatti, continua a monitorare l'ex Bologna con grande attenzione, soprattutto alla luce dell’infortunio di Artem Dovbyk, che ha ridotto le opzioni offensive a disposizione dei giallorossi.