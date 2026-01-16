Zirkzee, due segnali alla Roma: non si allena con il Manchester United e lancia un indizio sui social
Il nome di Joshua Zirkzee continua a rimbalzare con insistenza nell’orbita della Roma. L’attaccante olandese ha infatti saltato la prima sessione di allenamento con il nuovo tecnico Carrick, un’assenza che non è passata inosservata e che ha subito acceso nuove voci di mercato. La Roma, infatti, continua a monitorare l'ex Bologna con grande attenzione, soprattutto alla luce dell’infortunio di Artem Dovbyk, che ha ridotto le opzioni offensive a disposizione dei giallorossi.
Il like social un segnale?
Per Gasperini, Zirkzee rappresenterebbe un rinforzo ideale: un attaccante moderno, capace di legare il gioco, muoversi tra le linee e garantire fisicità e qualità tecnica. Caratteristiche perfette per un sistema di gioco che richiede partecipazione offensiva e intensità. Ad alimentare ulteriormente le speranze dei tifosi romanisti è arrivato anche un dettaglio social: Zirkzee ha messo “like” al post di presentazione di Donyell Malen, olandese come lui. Un gesto apparentemente banale, ma che nel mondo del calciomercato viene subito interpretato come possibile indizio.