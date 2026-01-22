Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Baldanzi al Genoa, è fatta: alla Roma piace molto Venturino, si tratta

Baldanzi al Genoa, è fatta: alla Roma piace molto Venturino, si tratta

L'ex Empoli in mattinata ha salutato i compagni ed è pronto a iniziare la nuova avventura con Daniele De Rossi. Il classe 2006 potrebbe fare il percorso inverso
1 min
TagsBaldanziGenoaRoma

La Roma prosegue con il lavoro sul mercato, sia un entrata che in uscita. Dopo gli arrivi di Malen e Robinio Vaz e l'interruzione anticipata del prestito di Bailey, anche Baldanzi saluta i giallorossi. Si è sbloccata infatti la trattative che porta alla cessione del classe 2003 al Genoa. In mattinata il giocatore ha salutato i compagni, pronto per iniziare la sua nuova avventura con Daniele De Rossi. La chiave per sbloccare la trattativa sarebbe stata il possibile inserimento a sorpresa di un giocatore che piace molto alla Roma, Lorenzo Venturino

Baldanzi dalla Roma al Genoa: Venturino potrebbe fare il percorso inverso

Le formule dell'operazione in chiusura sono ancora da definire. L'agente di entrambi i giocatori, Giuseppe Riso, ha avuto un incontro a Trigoria in mattinata per parlare con i dirigenti della Roma per definire i dettagli della trattativa. Classe 2006, Venturino è un nome che ha iniziato a circolare in Serie A dopo la doppietta all'esordio assoluto nella massima serie nell'ultima giornata della scorsa stagione. Quest'anno non ha trovato particolarmente spazio in prima squadra, sia con Vieira che con De Rossi: appea cinque presenze tra Coppa Italia e Serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Tutte le trattative della RomaRoma, il mercato può ancora riservare dei colpi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS