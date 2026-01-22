Baldanzi al Genoa, è fatta: alla Roma piace molto Venturino, si tratta

La Roma prosegue con il lavoro sul mercato, sia un entrata che in uscita. Dopo gli arrivi di Malen e Robinio Vaz e l'interruzione anticipata del prestito di Bailey , anche Baldanzi saluta i giallorossi. Si è sbloccata infatti la trattative che porta alla cessione del classe 2003 al Genoa . In mattinata il giocatore ha salutato i compagni, pronto per iniziare la sua nuova avventura con Daniele De Rossi . La chiave per sbloccare la trattativa sarebbe stata il possibile inserimento a sorpresa di un giocatore che piace molto alla Roma, Lorenzo Venturino .

Baldanzi dalla Roma al Genoa: Venturino potrebbe fare il percorso inverso

Le formule dell'operazione in chiusura sono ancora da definire. L'agente di entrambi i giocatori, Giuseppe Riso, ha avuto un incontro a Trigoria in mattinata per parlare con i dirigenti della Roma per definire i dettagli della trattativa. Classe 2006, Venturino è un nome che ha iniziato a circolare in Serie A dopo la doppietta all'esordio assoluto nella massima serie nell'ultima giornata della scorsa stagione. Quest'anno non ha trovato particolarmente spazio in prima squadra, sia con Vieira che con De Rossi: appea cinque presenze tra Coppa Italia e Serie A.