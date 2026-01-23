Genoa, ufficiale l'arrivo di Baldanzi che saluta la Roma sui social: "Grazie per questo viaggio"

GENOVA - Tommaso Baldanzi è ufficialmente un nuovo calciatore del Genoa . Ad annunciarne l'arrivo dalla Roma è stato lo stesso club ligure, dove il 22enne trequartista ritrova Daniele De Rossi che è già stato suo allenatore in giallorosso.

Ufficiale Baldanzi al Genoa: il comunicato del club ligure

Questa la nota ufficiale con cui il Genoa "comunica di aver definito con AS Roma l’acquisizione, a titolo temporaneo, dei diritti sportivi del centrocampista Tommaso Baldanzi, con opzione di riscatto alla fine della stagione sportiva in corso. Nato a Poggibonsi il 23/03/2003, Baldanzi, con le sue prerogative professionali e le qualità umane, incarna alla perfezione l’identità del club e porterà la sua esperienza, maturata in 95 presenze e 8 reti in Serie A Enilive. Sono 14 in curriculum le presenze nelle competizioni internazionali per club. Il centrocampista - si legge ancora nel comunicato del club ligure - vestirà la maglia numero 8. Talento cristallino cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Empoli, Baldanzi è passato stabilmente in prima squadra nel 2022 e, nel gennaio del 2024, è stato tesserato dalla Roma. Nelle rappresentative nazionali giovanili conta 33 presenze e 12 gol all’attivo e, nel 2023, ha disputato da titolare la finale del Mondiale Under 20. Benvenuto a Genova Tommaso!".

Il saluto social alla Roma e ai suoi tifosi

Subito dopo l'ufficializzazione del suo trasferimento al Genoa, Baldanzi ha dedicato un post social alla Roma e ai suoi tifosi: "Grazie Roma per questo viaggio insieme, è stato bellissimo - ha scritto su Instagram -. Sarò sempre uno di voi, con l’augurio che possa essere una seconda parte di stagione entusiasmante e piena di soddisfazioni per tutti voi".