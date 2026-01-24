Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Gasperini si coccola Pisilli: la Roma dice no a più di 8 offerte!© LAPRESSE

Gasperini si coccola Pisilli: la Roma dice no a più di 8 offerte!

Il giovane centrocampista ha segnato una doppietta contro lo Stoccarda
Eleonora Trotta
2 min

La Roma e Gian Piero Gasperini si coccolano Niccolò Pisilli. Protagonista con la doppietta contro lo Stoccarda, il giovane centrocampista è ormai diventato un elemento molto importante per la squadra giallorossa. Il tecnico e il club hanno apprezzato l'umiltà e la disponibilità del calciatore, che ha risposto sempre presente quando è stato chiamato in causa. Nelle ultime settimane la società di Trigoria ha rifiutato tutte le proposte arrivate da Cagliari, Sassuolo, Genoa, Torino, Verona. In particolare, c'è stato il pressing del Genoa di Daniele De Rossi, e anche dall'estero, dove Pisilli è sempre stato stimato, sono arrivate nuove richieste di informazioni. La risposta del club giallorosso, però, è sempre stata: Pisilli non si muove.

Il paragone con Tardelli

In una fase iniziale del calciomercato, il classe 2004 aveva valutato la possiiblità di giocare altrove, per avere maggiore spazio. Ma con il tempo la fiducia di Gasperini è aumentata tanto che lo stesso tecnico, nel post partita della sfida con lo Stoccarda, lo ha paragonato a Tardelli per le caratteristiche tecniche: "Niccolò rimane a Roma. Non solo per i gol, ma per la prestazione offerta. È migliorato tanto, deve ancora maturare un pò, ma siamo davanti a un ragazzo di valore". Il legame tra Pisilli e la Roma si è quindi rafforzato. Lo stesso calciatore ha più volte ribadito che per lui indossare la maglia giallorossa "è un sogno".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS