Gasperini si coccola Pisilli: la Roma dice no a più di 8 offerte!

La Roma e Gian Piero Gasperini si coccolano Niccolò Pisilli. Protagonista con la doppietta contro lo Stoccarda, il giovane centrocampista è ormai diventato un elemento molto importante per la squadra giallorossa. Il tecnico e il club hanno apprezzato l'umiltà e la disponibilità del calciatore, che ha risposto sempre presente quando è stato chiamato in causa. Nelle ultime settimane la società di Trigoria ha rifiutato tutte le proposte arrivate da Cagliari, Sassuolo, Genoa, Torino, Verona. In particolare, c'è stato il pressing del Genoa di Daniele De Rossi, e anche dall'estero, dove Pisilli è sempre stato stimato, sono arrivate nuove richieste di informazioni. La risposta del club giallorosso, però, è sempre stata: Pisilli non si muove.