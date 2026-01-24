Gasperini si coccola Pisilli: la Roma dice no a più di 8 offerte!
La Roma e Gian Piero Gasperini si coccolano Niccolò Pisilli. Protagonista con la doppietta contro lo Stoccarda, il giovane centrocampista è ormai diventato un elemento molto importante per la squadra giallorossa. Il tecnico e il club hanno apprezzato l'umiltà e la disponibilità del calciatore, che ha risposto sempre presente quando è stato chiamato in causa. Nelle ultime settimane la società di Trigoria ha rifiutato tutte le proposte arrivate da Cagliari, Sassuolo, Genoa, Torino, Verona. In particolare, c'è stato il pressing del Genoa di Daniele De Rossi, e anche dall'estero, dove Pisilli è sempre stato stimato, sono arrivate nuove richieste di informazioni. La risposta del club giallorosso, però, è sempre stata: Pisilli non si muove.
Il paragone con Tardelli
In una fase iniziale del calciomercato, il classe 2004 aveva valutato la possiiblità di giocare altrove, per avere maggiore spazio. Ma con il tempo la fiducia di Gasperini è aumentata tanto che lo stesso tecnico, nel post partita della sfida con lo Stoccarda, lo ha paragonato a Tardelli per le caratteristiche tecniche: "Niccolò rimane a Roma. Non solo per i gol, ma per la prestazione offerta. È migliorato tanto, deve ancora maturare un pò, ma siamo davanti a un ragazzo di valore". Il legame tra Pisilli e la Roma si è quindi rafforzato. Lo stesso calciatore ha più volte ribadito che per lui indossare la maglia giallorossa "è un sogno".