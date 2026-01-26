La Roma adesso deve decidere, sono i giorni clou: tutti i nomi sull’agenda di Massara

Carrasco in pole per l'attacco

La pista calda, caldissima, porta a Yannick Ferreira Carrasco che vuole tornare in Europa e sogna di vestire il giallorosso. «È un giocatore forte ma non è semplice riuscire in questi incastri nel mercato di gennaio», ha dichiarato Massara. Gli agenti dell’esterno belga stanno spingendo con decisione sull’Al-Shabab per aprire alla Roma. Il pretesto è chiaro e pesa come un macigno sui conti sauditi: il rinnovo automatico del contratto, scattato dopo il superamento del 50% delle presenze, sposterebbe un ingaggio da 14 milioni sul club, e non più sul fondo della lega saudita. Un problema serio. Ecco perché la cessione ai giallorossi diventa una via d’uscita ideale: alleggerire il monte stipendi e incassare circa un milione dall’offerta romanista. La decisione è attesa a breve, giorni decisivi. Intorno a Carrasco si muove anche l’asse interno saudita. Al-Shabab e Al-Ittihad valutano uno scambio alla pari tra Carrasco e Moussa Diaby. Un incastro che potrebbe cambiare le carte in tavola anche per la Roma. Il nome che intriga è quello di Tel, corteggiato da mezza Europa ma senza il benestare del Tottenham. Sul taccuino del ds giallorosso resta cerchiato in rosso Sauer: profilo intrigante, prospettiva pura con un prezzo fissato a 15 milioni. Una scommessa che profumerebbe di futuro. Sul tavolo dei sogni resta Zirkzee. Un sogno vero, grande, costoso. Massara monitora, aspetta, spera in una rottura last minute tra l’olandese e lo United. Intanto arrivano voci dalla Bosnia su Kerim Alajbegović, ala del Salisburgo, contesa e ambita da diversi club.

I nomi per Gasperini

La Roma cerca anche un nuovo esterno sinistro da consegnare a Gasperini. La lista è definita, studiata, pesata. Dayann Methalie e David Moller Wolfe sono i nomi caldi. Per il calciatore del Tolosa l’interesse è forte: comunicata la disponibilità a spingersi fino a 15 milioni, ma la richiesta di 25-30 milioni rende l’operazione in salita. Più percorribile, invece, la strada che porta a Wolfe del Wolverhampton: contatti avviati, spiragli aperti, opportunità di fine mercato. L’affare si incastrerebbe con l’interruzione del prestito di Tsimikas e il suo ritorno ai Reds. Sul fondo, come una suggestione che non smette di affascinare, c’è Matteo Ruggeri dell’Atletico Madrid. Arrivato dall’Atalanta, si sta ritagliando spazio con Simeone. A Gasperini non dispiacerebbe riabbracciarlo, ma la strada è in salita, così come quella che porta a Fortini: offerta da 10 milioni, bonus inclusi, richiesta viola da 15. Il conto alla rovescia è partito. La Roma osserva, tratta, accelera. E a Trigoria sanno bene che l’ultimo colpo può cambiare tutto.