Carrasco vuole la Roma, Massara accelera. Sauer è l'alternativa

La signora Noémie ha detto nuovamente sì. Quando suo marito, Yannick Ferreira Carrasco, nei giorni scorsi le ha prospettato la soluzione del trasferimento a Roma due anni e mezzo dopo la scelta di salutare Madrid per Riyadh, lei ha accolto la notizia con entusiasmo. Tornerebbe di corsa in Europa, anche per gestire i propri affari che in Belgio si estendono dal fitness al poké. Per l’ala sinistra, lavorare con Gasp sarebbe invece un’opportunità concreta di crescita: dopo aver convissuto quasi in simbiosi con il Cholo Simeone e aver preso il meglio dall’esperienza saudita - è stato uno dei primi a credere nel boom del calcio nel deserto - Carrasco vorrebbe infatti tornare in Europa per guadagnarsi il Mondiale col Belgio . E anche se la Roma sembra disposta a garantire solo un prestito, la prospettiva di rilanciarsi in Serie A resta attraente. I soldi non sembrano uno scoglio insormontabile per il 32enne, che rinuncerebbe ai 6,5 milioni che l’Al-Shabab gli garantisce fino a giugno accettando di guadagnare a Roma, nello stesso periodo, tra le quattro e le cinque volte in meno. Ma la trattativa non può dirsi ancora sbloccata: i bianconeri di Riyadh, infatti, non danno il via libera, così il numero 10 sta spingendo per liberarsi. In Arabia non trattengono nessuno e sanno bene che molti scelgono la Saudi League solo per passare all’incasso immediato; in questo caso la società vorrebbe però monetizzare dal cartellino di un calciatore simbolo - è il capitano - anche se Friedkin su questo punto è irremovibile: spendere sì, ma solo per calciatori di prospettiva. Su tutti gli altri vale la massima “proviamo e poi paghiamo”. L’esempio concreto è il doppio colpo Vaz-Man: per il primo la società ha speso 25 milioni senza legarsi a particolari condizioni, per il secondo ha legato il riscatto alla qualificazione in Europa e al numero di presenze.

La ricerca dell'ala

La ricerca di un’ala sinistra per completare l’attacco resta il focus di Massara, che sta cercando di accontentare Gasperini lasciandosi aperte due strade: quella più economica che conduce a Carrasco e l’altra, sotto l’ombrello del solito colpo “under”, a Sauer del Feyenoord, preferito a Tel del Tottenham e a Godts dell’Ajax forse perché più avvicinabile. La Roma sarebbe pronta a mettere sul piatto 15 milioni per l’attaccante slovacco, che però a Rotterdam valutano di più. Nelle ultime ore è stato fatto un sondaggio anche per Summerville del West Ham.

La fascia

Nel frattempo, la Roma sta perdendo le speranze per David Møller Wolfe, il 23enne norvegese del Wolverhampton per il quale era stata avanzata un’offerta da 10 milioni. Il club inglese ne chiede 20, cifra considerata fuori budget dalle parti del Fulvio Bernardini. Un investimento sulle corsie è comunque nei piani del club, soprattutto perché Celik a giugno potrebbe salutare a parametro zero e Angeliño continua a non dare garanzie. Matteo Ruggeri dall’Atletico Madrid è una suggestione che può essere approfondita garantendo un obbligo di riscatto. Methalie, terzino diciannovenne del Tolosa, l’altra valida opzione.