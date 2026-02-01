Zaragoza alla Roma, accordo totale: presto visite mediche e firma

La Roma ha chiuso la trattativa per il passaggio di Bryan Zaragoza ai giallorossi. Tutto fatto per l'arrivo del calciatore spagnolo: già nella notte sarà in città. Alle 00:50 atterrerà a Fiumicino, domani le visite mediche e la firma per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. L'ala sinistra classe 2001 arriva in prestito dal Bayern Monaco dopo aver passato la prima parte di stagione in Spagna con la maglia del Celta Vigo .

Zaragoza alla Roma, i dettagli

I sentori di un suo addio erano nell'aria da giorni, non a caso il Celta non lo aveva neanche convocato per la partita di campionato contro il Getafe. Massara ha virato sul profilo spagnolo, esterno sinistro con piede destro, come piace molto a Gasperini, dopo aver riscontrato qualche difficoltà nella trattiva per Sulemana dell'Atalanta. Zaragoza, nella prima parte di stagione al Celta Vigo, ha racimolato due gol e quattro assist in 26 partite tra campionato ed Europa League.