lunedì 2 febbraio 2026
Roma, ecco Zaragoza: lo sbarco in città nella notte e il primo messaggio ai tifosi

Il nuovo esterno d'attacco di Gasperini è arrivato all'aeroporto di Fiumicino: in programma le visite mediche e la firma sul contratto
calciomercato Roma

Il nuovo rinforzo per Gasperini si chiama Bryan Zaragoza. Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio l'attaccante, in arrivo in prestito dal Bayern Monaco dopo aver giocato la prima parte di stagione con il Celta Vigo, è atterrato a Fiumicino e ha pronunciato in italiano il suo primo "Forza Roma". È il nuovo Papu Gomez di Gasp: 1,64 cm, sessantuno chilogrammi, ala sinistra ma anche trequartista e all'occasione ala destra, ricorda moltissimo per caratteristiche fisiche e tecniche l'ex atalantino che con l'attuale allenatore della Roma ha vissuto il suo periodo più florido.

L'arrivo di Zaragoza alla Roma

Zaragoza arriva nella Capitale dopo gli altri due rinforzi offensivi Malen e Robinio Vaz per allargare il ventaglio delle opzioni in attacco. Dopo lo sbarco di questa notte, lo spagnolo, acquistato in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10-12 milioni, sosterrà presto le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà alla Roma.

