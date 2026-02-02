Roma, ecco Zaragoza: lo sbarco in città nella notte e il primo messaggio ai tifosi

Il nuovo rinforzo per Gasperini si chiama Bryan Zaragoza. Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio l'attaccante, in arrivo in prestito dal Bayern Monaco dopo aver giocato la prima parte di stagione con il Celta Vigo, è atterrato a Fiumicino e ha pronunciato in italiano il suo primo "Forza Roma". È il nuovo Papu Gomez di Gasp: 1,64 cm, sessantuno chilogrammi, ala sinistra ma anche trequartista e all'occasione ala destra, ricorda moltissimo per caratteristiche fisiche e tecniche l'ex atalantino che con l'attuale allenatore della Roma ha vissuto il suo periodo più florido.