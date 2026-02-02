Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, Zaragoza è ufficiale: "Benvenuto Bryan"

Il club giallorosso ha annunciato l'acquisto dell'attaccante esterno: prestito con diritto di riscatto
1 min

L'arrivo nella capitale, le visite mediche, la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale: Bryan Zaragoza è un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ne ha annunciato l'acquisto attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. L'attaccante esterno approda a Trigoria con la formula del prestito con diritto di riscatto: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto".

Zaragoza alla Roma, l'annuncio ufficiale

Zaragoza, è nato a il 9 settembre 2001 a Malaga,ed è cresciuto calcisticamente nel Granada. "Nel 2020-21 passa a titolo temporaneo all'El Ejido. Tornato alla base, resta al Granada fino al 2024, anno in cui viene acquistato dal Bayern Monaco. Nelle ultime due stagioni ha militato in prestito nell'Osasuna e nel Celta Vigo. Conta 74 presenze tra Liga e Bundlesliga con 17 partecipazioni ai gol (8 reti, 9 assist). Con la nazionale spagnola colleziona tre presenze e 1 realizzazione tra il 2023 e il 2024. Ha scelto la maglia numero 97. Benvenuto a Roma, Bryan".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Roma, ecco ZaragozaZaragoza alla Roma, accordo totale

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS