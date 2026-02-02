Roma, Zaragoza è ufficiale: "Benvenuto Bryan"

L'arrivo nella capitale, le visite mediche, la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale: Bryan Zaragoza è un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ne ha annunciato l'acquisto attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. L'attaccante esterno approda a Trigoria con la formula del prestito con diritto di riscatto: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto".

Zaragoza alla Roma, l'annuncio ufficiale

Zaragoza, è nato a il 9 settembre 2001 a Malaga,ed è cresciuto calcisticamente nel Granada. "Nel 2020-21 passa a titolo temporaneo all'El Ejido. Tornato alla base, resta al Granada fino al 2024, anno in cui viene acquistato dal Bayern Monaco. Nelle ultime due stagioni ha militato in prestito nell'Osasuna e nel Celta Vigo. Conta 74 presenze tra Liga e Bundlesliga con 17 partecipazioni ai gol (8 reti, 9 assist). Con la nazionale spagnola colleziona tre presenze e 1 realizzazione tra il 2023 e il 2024. Ha scelto la maglia numero 97. Benvenuto a Roma, Bryan".