Senesi, la Roma spinge per il primo colpo dell'estate: ecco come può arrivare a giugno

ROMA - Ci si può inseguire, fino anche ad essere molto vicini, per poi magari ritrovarsi dopo anni. Vicini vicini la Roma e Marcos Senesi non sono mai stati , certo è che un accostamento tra il difensore centrale argentino con passaporto italiano e i colori giallorossi, negli ultimi anni c’è stato almeno un paio di volte: quando, nell’estate 2019, a Trigoria il ds era Petrachi (Massara aveva rescisso da poco) e poi il ragazzo sbarcò in Europa sì, ma al Feyenoord. E nel 2021 con Tiago Pinto che poi invece ritrovò Marcos al Bournemouth . La storia dei giorni nostri dice che tra Senesi e il club inglese la parola fine verrà scritta ufficialmente il 30 giugno prossimo, ma che le parti si siano già dette formalmente addio per la prossima stagione: la Roof (uno dei colossi di intermediazione sportiva che tra gli altri assistiti ha Ademola Lookman) ha già fatto sapere ai Cherries che il loro assistito vuole una esperienza diversa . Digressione utile: chi in Italia cercasse un tecnico per il futuro non trascuri il basco Andoni Iraola, le sue idee e i suoi 37 punti in Premier con il Bournemouth, nono tra i colossi. Forse può essere già tardi.

Roma, per Senesi è sfida di calciomercato con la Juve

Non è tardi, invece, per lavorare su Senesi, cosa che la Roma ha cominciato a fare sondando il terreno. E sapendo che finora in Italia una concorrenza acclarata c’è ed è quella della Juve. Da fregarsi le mani: se è vero che i bianconeri possano aver convinto Celik a sposare il progetto della Continassa (la Roma si è fermata da un po’ sapendo che non sarebbe arrivata ai quasi 4 milioni chiesti dall’entourage del giocatore), accendere questo duello di mercato mentre il campionato la prossima settimana ci proporrà la sfida sul campo, ha il suo perché e il suo fascino. Qualche mese fa si era parlato anche del Barcellona che ora sembra defilato. Così come nel 2021 pure il Napoli si era interessato al centrale argentino di piede sinistro. Per adesso è solo Roma-Juve.

Le strategie dei giallorossi per la difesa

Perché Senesi? Puntando i riflettori su Trigoria, senza andare ad ipotizzare adesso una cessione da plusvalenza in estate (non va eslusa a priori, N’Dicka, Ghilardi e Ziolkowski i nomi), senza ragionare sul futuro di Hermoso (che ha un solo altro anno di contratto), per ora ci si potrebbe fermare al fatto che giocando a tre dietro, Gasperini un altro difensore lo avrebbe già abbracciato volentieri. Ma il mercato condotto da Massara a gennaio ha avuto (giustamente) come focus l’attacco, anche per volontà del tecnico.

Marcatura rocciosa e sinistro elegante: chi è Senesi

Senesi, uscito dal San Lorenzo de Almagro dove era cresciuto, ha messo insieme 212 presenze e 15 gol in Europa tra il Feyenoord e il Bounemouth, dove ora guadagna 3 milioni a stagione. Il calcio è sempre stata la passione, anche se la storia di giovane sportivo adolescente racconta che ha praticato rugby, tennis e basket. Poi il passaggio dal Salto Grande (dove aveva fatto anche il portiere) al San Lorenzo: e a piccoli passi è cresciuto quel centrale affidabile che oggi abbina la marcatura rocciosa ad un mancino elegante in impostazione. Per questo Roma e Juve (leggi Massara e Ottolini)lo stanno valutando seriamente.