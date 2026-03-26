Gasperini chiama Freuler, questione di feeling: l’idea della Roma per l’estate

La tentazione è lì, concreta, quasi sussurrata tra le pieghe del mercato che verrà. E porta un nome preciso: Remo Freuler . Perché se Gasperini dovesse anche solo accennarlo, il diesse Massara sarebbe pronto ad affondare il colpo. Freuler è in scadenza con il Bologna e non rinnoverà. Un’occasione a costo zero, una di quelle che possono far gola quando si tratta di inserire l’ultimo tassello in un mosaico già costruito. Non c’è ancora una trattativa ma l’idea sì, quella esiste. E nel calcio, spesso, è proprio da lì che nasce tutto. Non è una priorità, questo è chiaro. Ma può diventare una soluzione. Una di quelle intelligenti, funzionali, “alla Gasperini”.

Freuler piace alla Roma. E l'età non è un problema

Perché Freuler non è solo un centrocampista: è un interprete perfetto di un calcio che conosce a memoria. Un uomo di sistema, di equilibrio, di letture. Un fedelissimo. E quando un allenatore ritrova un suo soldato, spesso ritrova anche un pezzo della propria identità. Certo, l’età è lì, inevitabile: il 15 aprile spegnerà 34 candeline. Ma non è un ostacolo insormontabile, anzi. La storia recente della Roma racconta altro. Racconta di Seydou Keita, arrivato nel 2014 alla stessa età e capace di lasciare un segno profondo. Racconta di Nemanja Matic, voluto fortemente da José Mourinho e diventato perno di una stagione che ha portato i giallorossi fino alla finale di Budapest.E allora perché no? Il legame tra Freuler e Gasperini è qualcosa che va oltre il campo dopo sei anni e mezzo insieme. Lo raccontano le parole dello svizzero, pronunciate prima della sfida europea contro la Roma: «So a memoria come gioca, anche se pure lui ha cambiato il suo calcio in questi anni. La base però è più o meno sempre la stessa. Ho un super rapporto con Gasperini dentro e fuori dal campo. Conosco benissimo anche i suoi aggiustamenti, se gioca con tre davanti o con il centrocampista in più, i pensieri che sono nella sua testa».Parole che pesano. Parole che raccontano un’intimità calcistica rara. E chissà, magari anche utile a Vincenzo Italiano per preparare quella doppia sfida contro i giallorossi. Di certo, Freuler non si è risparmiato: ha dato tutto per battere il suo maestro.

Il futuro di Freuler: ancora Serie A

Oggi è di nuovo protagonista in nazionale, dopo lo stop a novembre per la frattura alla clavicola. E dal ritiro ha parlato anche del suo domani, lasciando scenari aperti: «Non ho ancora deciso il mio futuro, vedremo cosa succederà visto che ho il contratto in scadenza. Di certo non escludo l’ipotesi di restare in Italia. Tanti svizzeri giocano in Serie A, un campionato che si adatta bene alle nostre qualità. Cresciamo con una buona intelligenza tattica: credo sia questo il motivo per cui gli svizzeri fanno bene in Serie A. Lo spareggio? Spero che l’Italia riesca a qualificarsi per il Mondiale. Gioco nel loro Paese e sarebbe importante per tutto il movimento». Un’apertura chiara. Un messaggio neanche troppo velato. Alla Serie A, certo. Ma anche - e forse soprattutto - a Gasperini. Di certo Freuler dalla prossima sfida contro la Cremonese fino all’ultima contro l’Inter, passando naturalmente per l’Aston Villa, penserà esclusivamente al suo Bologna. Il suo futuro intanto può passare nelle mani di Gasp e nella visione della Roma che verrà. Perché a volte il mercato non è solo una questione di nomi, ma di connessioni. E quella tra il tecnico e Freuler è una di quelle che non si dimenticano.