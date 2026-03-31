Sei personaggi in cerca di Roma: gli acquisti che Gasperini vuole dai Friedkin

Roma, quali obiettivi? Ecco i nomi

L’attacco resta il focus principale. Oltre a Ferguson il reparto, come detto, perderà probabilmente la Joya ed ElSha e con loro forse Pellegrini, sempre che Lorenzo non prenda la strada del rinnovo. Zaragoza non ha fatto breccia nel cuore di Gasp e chissà se ai partenti s’aggiungerà Venturino. Anche Dovbyk resta in uscita. Malen sarà invece riscattato. Così, oltre Donny, i soli Vaz e Soulé non possono bastare. Non a caso, la Roma ha individuato in Julian Brandt del Dortmund un possibile rinforzo a parametro zero: sarebbe un colpo top, ma non completerebbe da solo un reparto in cui ci vorrebbero almeno 4 o 5 attaccanti esterni intercambiabili e due centravanti. Il vice Malen è dunque un’altra priorità. Sugli esterni, poi, dovendo salutare Celik e Tsimikas e non avendo contezza dell’affidabilità di Angeliño, non andranno solo messe delle toppe. Un titolare a sinistra, anche per riportare Wesley a destra, Massara lo sta cercando da gennaio e dopo aver tentato Fortini, Wolfe e Seys adesso punterebbe volentieri Carlos Augusto. Con l’Inter è sempre in piedi l’affare Koné e chissà che le due esigenze - la plusvalenza giallorossa da una parte, la voglia di Augusto di avere più spazio dall’altra - non finiranno per convergere. Anche se Koné dovesse restare, alla Roma un mediano in più farebbe comodo e la lista degli svincolati proporrà presto il nome di Freuler, che con Gasp ha già lavorato a Bergamo. Dicono che il mercato sia ancora lontano e che molte strategie dipenderanno dall’eventuale qualificazione in Champions. Solo che stavolta nessuno a Trigoria può permettersi di prendersela comoda.