Le big d’Europa su N’Dicka: quali sono i club interessati e quanto vale il difensore della Roma

Come ci si accorge davvero di un pericolo? N’Dicka, figlio di quella cultura africana che ha fatto della saggezza popolare una bussola con la quale orientarsi nel mondo, risponderebbe con uno dei proverbi più amati dagli ivoriani: “Colui che ha visto il leone ruggire non corre allo stesso modo di chi lo ha solamente sentito”. È una massima sempre utile per un difensore, al quale viene richiesto di mantienere costantemente la calma e di preoccuparsi solo quando un pericolo lo avvista coi propri occhi, ma che può mettere in guardia pure una società calcistica nelle sue strategie di mercato. Parliamo infatti di un’azienda sui generis, di una multinazionale che genera emozioni oltre che profitti. E che deve avere, tra le tante competenze, pure la lucidità di comprendere quando è necessario compiere un sacrificio, lasciando andare un patrimonio. Da settimane la Roma si sta interrogando proprio sul futuro di N’Dicka e sulla possibilità di una sua cessione in estate. Le richieste sul suo conto cominciano ad arrivare e fanno ovviamente rumore per il blasone delle pretendenti: Liverpool, Chelsea, Tottenham e Manchester United in Premier League, il Bayern Monaco in Germania, il Besiktas in Turchia. E chissà che all’elenco dei “sondaggisti”, cioè quelli che al momento si informano per avere un quadro della situazione, possa aggiungersi qualcun altro. Per la Roma Evan non è in vendita, come non lo sono tutti gli altri big. Ma a Trigoria non esistono più incedibili e ogni cosa può avere un prezzo, soprattutto se non dovesse arrivare la Champions.