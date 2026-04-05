Alajbegovic, non c’è solo Roma: anche il Milan segue il talento bosniaco

MILANO - In questo weekend il Milan si gioca le sue ambizioni in campionato e il focus di Allegri e della squadra è tutto sul match di domani contro il Napoli. La società, invece, ha la possibilità di pensare anche al mercato e, durante la sosta appena trascorsa, ha inviato i suoi scout a visionare in Galles Kerim Alajbegovic, stellina bosniaca che ha cambiato la partita del Millennium Stadium e che ha impressionato anche contro l'Italia, segnando uno dei rigori poi decisivi per la qualificazione al Mondiale di Dzeko e compagni. Classe 2007 di proprietà del Salisburgo, Alajbegovic è uno dei talenti più in vista del calcio europeo. E il passaggio in Italia potrebbe essere quello giusto per la sua crescita.