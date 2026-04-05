Alajbegovic, non c’è solo Roma: anche il Milan segue il talento bosniaco
MILANO - In questo weekend il Milan si gioca le sue ambizioni in campionato e il focus di Allegri e della squadra è tutto sul match di domani contro il Napoli. La società, invece, ha la possibilità di pensare anche al mercato e, durante la sosta appena trascorsa, ha inviato i suoi scout a visionare in Galles Kerim Alajbegovic, stellina bosniaca che ha cambiato la partita del Millennium Stadium e che ha impressionato anche contro l'Italia, segnando uno dei rigori poi decisivi per la qualificazione al Mondiale di Dzeko e compagni. Classe 2007 di proprietà del Salisburgo, Alajbegovic è uno dei talenti più in vista del calcio europeo. E il passaggio in Italia potrebbe essere quello giusto per la sua crescita.
Alajbegovic, il profilo
Su di lui hanno messo gli occhi sia la Roma che il Napoli. Il Milan, con l'attuale 3-5-2 di Allegri, non sembra l'opzione migliore per il bosniaco, ma l'intenzione dell'area sportiva del club rossonero, allenatore compreso, è quello di costruire la rosa della prossima stagione con un mix di esperienza e di talento. Il modulo verrà solo dopo.
Così come accaduto con Andrej Kostic, appena acquistato dal Partizan Belgrado, il Milan sta guardando con molto interesse ai giovanissimi in rampa di lancio nel calcio europeo, soprattutto perché ancora a costo relativamente basso (Alajbegovic costa circa 15 milioni di euro) e dal grande potenziale.