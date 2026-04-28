Roma, almeno un big andrà via: tutti i nomi e quanto si può incassare
Lo sguardo del diesse romanista, in questo momento Massara, è inevitabilmente sulle uscite da chiudere a giugno per fare plusvalenze e rispettare i parametri del settlement agreement. Non c’è altra via: alle cessioni di Salah-Eddine, Saud, Shomurodov, più la percentuale sulla rivendita di Dahl e, se dovesse lasciare il Sunderland, anche Le Fée, andranno aggiunte le plusvalenze ricavate delle partenze di uno o più big.
Roma, le uscite prima di giugno: Koné e N'Dicka hanno mercato
La Roma deve incassare e rispettare i parametri del financial fair play se vuole uscire dal settlement agreement e, quindi, avere un po’ più di libertà nelle prossime finestre di merato. Il primo nome chiaramente nella lista d’uscita è quello di Manu Koné che ha mercato in Italia (Inter) e in Europa (Psg). Il giocatore piace, la valutazione si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro. Ha mercato anche N’Dicka che ha appena lasciato il suo agente e ha ribadito che da adesso gestirà lui stesso la sua carriera: arrivato a parametro zero, l’ivoriano garantirebbe una plusvalenza totale.