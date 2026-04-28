Roma, almeno un big andrà via: tutti i nomi e quanto si può incassare

Roma, le uscite prima di giugno: Koné e N'Dicka hanno mercato

La Roma deve incassare e rispettare i parametri del financial fair play se vuole uscire dal settlement agreement e, quindi, avere un po’ più di libertà nelle prossime finestre di merato. Il primo nome chiaramente nella lista d’uscita è quello di Manu Koné che ha mercato in Italia (Inter) e in Europa (Psg). Il giocatore piace, la valutazione si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro. Ha mercato anche N’Dicka che ha appena lasciato il suo agente e ha ribadito che da adesso gestirà lui stesso la sua carriera: arrivato a parametro zero, l’ivoriano garantirebbe una plusvalenza totale.