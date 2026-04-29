Alajbegovic, la decisione in un mese: la Roma ha fiducia. I costi dell'operazione

La Roma accelera, spinge, prova lo strappo. E stavolta il segnale arriva direttamente dall’alto: Dan Friedkin ha acceso il semaforo verde per l’operazione Alajbegovic, il talento bosniaco che sta infiammando mezza Serie A e che entro la fine di maggio scioglierà definitivamente le riserve sul proprio futuro. A Trigoria il messaggio è chiaro: anticipare tutti, piazzare subito un colpo pesante da consegnare al prossimo bilancio e soprattutto all’ambiente giallorosso. Un’operazione strategica, tecnica e simbolica. Perché dietro il nome di Kerim Alajbegovic c’è molto più di un semplice investimento: c’è l’idea della nuova Roma. Milan, Napoli e Inter osservano, studiano, aspettano. La Roma invece si muove. E lo fa con decisione, convinta di avere un vantaggio che nessun’altra concorrente può realmente garantire: un posto da titolare immediato. Una prospettiva che pesa eccome per un ragazzo di diciotto anni che vuole giocare, crescere, diventare protagonista. E poi c’è la carta Pjanic, tutt’altro che marginale.

Fattore Gasperini: valore aggiunto

Miralem si è mosso in prima persona, lavorando da intermediario silenzioso ma influente. Una settimana fa era nella Capitale insieme al padre del giocatore: visita a Trigoria, incontri, colloqui, sguardi lunghi sul futuro. Un summit importante, quasi esplorativo, ma che ha lasciato sensazioni molto positive dentro la Roma. Si è parlato del progetto Friedkin, della continuità tecnica, del ruolo centrale che il club immagina per Alajbegovic. E soprattutto di Gasperini. Già, perché uno dei punti che più intriga il talento bosniaco è proprio la prospettiva di lavorare con un allenatore capace di trasformare giovani di talento in giocatori veri, completi, devastanti. Risolta la situazione Ranieri e confermata la fiducia a Gasp - un aspetto che inizialmente aveva lasciato perplesso l’entourage - adesso la Roma non solo è in corsa, ma è anche una candidata importante nella corsa a Kerim.

I costi dell'operazione

L’attaccante, oggi al Salisburgo, è stato riacquistato dal Bayer Leverkusen per otto milioni. Ma il suo destino sembra già scritto e lontano dalla Germania: servono tra i 25 e i 30 milioni per convincere il club a lasciarlo partire. Una cifra enorme per un diciottenne, ma che racconta il valore percepito attorno a uno dei talenti più luminosi del panorama europeo. L’affare resta complesso, ma la Roma sente che può essere il momento giusto per osare. Perché Alajbegovic rappresenta esattamente il tipo di operazione che Friedkin vuole costruire: giovani forti, futuribili, ma già pronti a incidere. E forse anche il tipo di giocatore che Gasperini immagina per la sua nuova squadra. Perché il tecnico continua a chiedere profili come Malen e Wesley, e il bosniaco rispecchia il target del brasiliano, capace di accendere il presente ma anche il futuro.