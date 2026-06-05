Roma, c’è un tesoro per salvare i big: il piano di mercato

ROMA - È sempre l’insieme dei mattoncini a dare forma a una casa. Così l’abitazione che la Roma sta tentando faticosamente di tirar su, passando all’incasso con una cessione di qua e un riscatto di là, finisce per avere il potenziale dell’investimento sicuro. Le operazioni in uscita che il ds Massara ha imbastito prima che il suo rapporto di lavoro venisse interrotto, sommate alle situazioni figlie di accordi del passato, in attesa che il nuovo uomo mercato D’Amico possa operare, contribuiranno a creare un bel tesoretto: tra i 25 e i 30 milioni. Gasperini è stato chiaro con la proprietà: provare a liberarsi degli esuberi per non sacrificare neanche un big è una sua precisa indicazione. Non sarà facile. Dopotutto, le varie uscite non rientreranno tutte alla voce “plusvalenze”, necessarie per il rispetto del settlement agreement dell’Uefa. L’accordo impone alla Roma di contenere le perdite entro i 60 milioni in tre anni e i plusvalori restano una leva fondamentale; se però il club chiudesse questo bilancio con un rosso tra 25 e 30 milioni (scenario non irrealistico) gli aggiustamenti tecnici previsti dalle formule Uefa, stimabili tra i 20 e i 25 milioni, porterebbero il risultato 2026 sostanzialmente a zero e questo abbasserebbe la soglia delle cessioni. L’unica vera offerta fin qui rifiutata resta quella per Svilar: il Chelsea ha messo sul piatto 50 milioni, i giallorossi hanno alzato un muro. Sui totem non si scherza. Anche Koné, N’Dicka e Soulé sono dei pilastri, loro però a fronte di offerte ritenute all’altezza potrebbero partire. Non tutti, ma almeno uno dei tre. Gasp non sarebbe felice.