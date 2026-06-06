La Roma mette gli occhi su Vlasic: quanto chiede il Torino e perché potrebbe essere utile a Gasperini

ROMA - La Roma cerca talento, gol e sostanza. Cerca trequartisti capaci di illuminare la manovra ma anche di sporcarsi le mani nella doppia fase, tra pressing, recuperi e accelerazioni sulle seconde palle. E nella lista delle preferenze di Gasperini c’è un nome che continua a tornare con forza: Nikola Vlasic . Il croato rappresenta perfettamente l’identikit del giocatore che piace al tecnico giallorosso. Non soltanto qualità negli ultimi trenta metri, ma anche corsa, intensità e disponibilità al sacrificio. Un profilo che Gasp segue da tempo , dai tempi dell’Atalanta, e che oggi torna d’attualità per costruire una Roma più aggressiva e completa. Al momento non ci sono stati contatti diretti tra Roma e Torino . I discorsi ufficiali sono destinati a entrare nel vivo soltanto dopo l’annuncio di D’Amico, ma il lavoro degli intermediari sul mercato giallorosso procede senza sosta e il nome di Vlasic resta ben evidenziato sul taccuino del mercato in entrata. D’altronde il momento del croato sembra quello giusto per una svolta. A 28 anni ha raggiunto la piena maturità calcistica e può sentire il bisogno di misurarsi con obiettivi più ambiziosi. Quando scelse il Torino nel 2022 lo fece sposando un progetto affascinante e una piazza storica, ma i risultati non hanno accompagnato le aspettative: decimo, nono, undicesimo e dodicesimo posto raccontano una crescita mai realmente decollata.

Vlasic al top

Eppure Vlasic ha continuato a garantire rendimento. Otto gol (9 complessivi) e tre assist nell’ultimo campionato, leadership da capitano e continuità quasi assoluta, con una sola partita saltata per squalifica. In una stagione complicata per il Torino, è stato uno dei pochi punti fermi, il riferimento tecnico ed emotivo della squadra. Il contratto scade nel 2027, con opzione unilaterale del club fino al 2028, ma il rinnovo non sembra una priorità per il giocatore. La valutazione oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro: una cifra importante ma non proibitiva per un elemento che garantirebbe esperienza, duttilità e affidabilità.

Vlasic, un jolly per Gasperini

Per Gasperini sarebbe molto più di un semplice trequartista. Vlasic può partire largo a sinistra, muoversi dietro le punte oppure abbassarsi in mezzo al campo, offrendo soluzioni tattiche preziose. Dopo gli addii di El Shaarawy, Zaragoza e Venturino, la Roma ha bisogno di rinforzi in quella zona del campo e il croato appare come uno dei candidati più credibili. Perché il tecnico tra campionato e coppe, tra i tanti impegni e gli inevitabili infortuni, ha bisogno di più soluzioni. Nessuna riserva, tutti elementi che possono definirsi veri titolari, specialmente in una trequarti che la scorsa stagione ha avuto tante difficoltà tra prestazioni deludenti e indisponibilità. Qualità, quantità e carattere: tre ingredienti che Gasperini considera imprescindibili. E Vlasic, oggi, sembra racchiuderli tutti. La pista è ancora nelle fasi preliminari, ma il profilo è di quelli destinati a restare caldi nelle prossime settimane.