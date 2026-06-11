Da Dybala a Mancini, Celik e Pellegrini: i rinnovi nella Roma sono la priorità per D’Amico

Diciannove giorni alla scadenza dei contratti. Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik aspettano soltanto un segnale. Una telefonata, un incontro, un via libera definitivo. Perché la volontà è chiara da entrambe le parti: continuare insieme. Se fosse possibile, firmerebbero oggi stesso. I tre giocatori sono ancora legati alla Roma fino al 30 giugno e attendono che il nuovo direttore sportivo raccolga il lavoro già impostato nelle scorse settimane. Le basi, infatti, erano state gettate da Massara, con trattative avanzate e cifre ormai vicine all’intesa definitiva. Poi tutto si è fermato. Non per divergenze o ripensamenti, ma per una semplice questione organizzativa: la Roma è rimasta in attesa di ufficializzare il dirigente chiamato a guidare l’area sportiva. Ecco perché il primo dossier sulla scrivania di D’Amico, atteso ormai all’annuncio ufficiale, sarà proprio quello dei rinnovi. Una priorità assoluta, quasi un passaggio obbligato prima di tuffarsi completamente nel mercato. Dybala dovrebbe prolungare per altre due stagioni, Pellegrini e Celik per tre. Operazioni importanti anche dal punto di vista economico: l’argentino sarebbe pronto ad accettare una riduzione significativa dell’ingaggio, passando da 8 a 2,8 milioni di euro, mentre il capitano giallorosso vedrebbe dimezzato il proprio stipendio da 6 a 3 milioni. Discorso differente per Celik, che potrebbe invece ottenere un piccolo adeguamento verso l’alto. E non finisce qui. Sistemate le situazioni più urgenti, D’Amico dovrà riaprire anche i fascicoli di Mancini e Cristante. Per entrambi era già stata raggiunta un’intesa per allungare gli accordi attualmente in scadenza nel 2027 fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2030.