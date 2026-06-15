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lunedì 15 giugno 2026
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Roma, Soulé è il sacrificabile: piace anche in Premier League

I giallorossi valutano diverse soluzioni per fare cassa entro il 30 giugno e aprono alla cessione del fantasista argentino, seguito da diversi club all'estero
Jacopo Aliprandi
2 min
TagsRomaCalciomercato

ROMA - Soulé è diventato il nome caldo del mercato in uscita. La Roma sta valutando diverse soluzioni per fare cassa entro il 30 giugno e una delle ipotesi sul tavolo riguarda proprio l’attaccante argentino, che potrebbe rappresentare la pedina giusta per garantire le risorse necessarie a dare l’accelerata decisiva all’operazione Greenwood.

 

 

Roma, Soulé può partire: piace in Bundeslia, Premier League e Liga

Non sono mancati gli interessamenti per Matias - valutato 40 milioni - dalla Bundesliga, con il Dortmund in prima fila, e dalla Liga con Atletico e Betis. Anche alcuni club della Premier hanno già avuto contatti con l’entourage del calciatore. Un segnale importante, confermato anche dalla recente presenza dell’agente di Soulé a Trigoria. La settimana che si apre può rivelarsi decisiva.

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