Roma, Soulé è il sacrificabile: piace anche in Premier League

ROMA - Soulé è diventato il nome caldo del mercato in uscita . La Roma sta valutando diverse soluzioni per fare cassa entro il 30 giugno e una delle ipotesi sul tavolo riguarda proprio l’attaccante argentino, che potrebbe rappresentare la pedina giusta per garantire le risorse necessarie a dare l’accelerata decisiva all’operazione Greenwood .

Roma, Soulé può partire: piace in Bundeslia, Premier League e Liga

Non sono mancati gli interessamenti per Matias - valutato 40 milioni - dalla Bundesliga, con il Dortmund in prima fila, e dalla Liga con Atletico e Betis. Anche alcuni club della Premier hanno già avuto contatti con l’entourage del calciatore. Un segnale importante, confermato anche dalla recente presenza dell’agente di Soulé a Trigoria. La settimana che si apre può rivelarsi decisiva.